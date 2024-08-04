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加入民眾黨爭取備位主席？ 陳佩琪親揭「唯一考量」：我先生當得很好

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪有意入黨，遭到外界揣測是為了爭取「備位主席」，陳佩琪今天受訪時表示，自己退休後想要從事公益活動，民眾黨地方黨部也陸續成立婦女部門，她認為入黨會比較方便，「我不曉得這個（備位主席），我先生當主席當得很好啊！」

民眾黨台北市黨部今天舉行「2024民眾影展TPP Film Festival」，陳佩琪會前受訪時表示，自己確定是在退休之後，才會考慮加入台灣民眾黨，理由是最近有很多民眾組織部的人，跑來跟她說地方黨部要成立婦女部門，「我覺得如果幫民眾黨地方黨部做一些婦女活動，當然是入黨比較方便，所以才有考慮說事後入黨。」

陳佩琪說，選舉最快也要等到2026年，自己不太需要這麼早入黨，地方黨部的活動也還在籌備當中，她就是想要從事公益活動，其實還是需要錢，「我要寄生在民眾黨裡面，看看有沒有什麼基金會跟協會，讓我寄生一下」，如果自己有一些資金來源，而民眾黨也能夠提供志工，「他們也可以陪著我一起出去。」

陳佩琪指出，公益活動需要很多人力跟物資，當然還有一些錢的花費，柯文哲也一直跟她說，與生俱來的富貴貧賤，已經沒有辦法改變，「為政者一定要在教育、醫療資源做到平等，他們才有翻身的機會」，因此未來會聚焦在教育跟醫療，至於婦女方面的活動，則會有公益活動跟演講。

有關爭取「備位主席」的說法，陳佩琪則說不太知道，公務人員本來就可以入黨，不過還是想說等到退休之後，比較不會造成公家體系的困擾，民眾黨地方黨部成立婦女部，有黨員的身分比較方便，自己就只有這個考量，「我不曉得這個，我先生當主席當得很好。」

談及確切的入黨日期，陳佩琪表示，到時候再看看有沒有需要，她的本業還是醫師，還是要找到下1份工作，必須先維持家裡生計，這才是最重要的事情，也不可能24小時從事公益活動，還是要有自己的本業，「本業之外可以從事公益活動，沒有人把公益活動當作主業來做。」

公益活動 柯文哲 民眾黨 陳佩琪

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