瓜地馬拉外交部次長明訪台 擬拜會林佳龍

我國友邦瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛克（Julio Eduardo OROZCO PÉREZ）應我國政府邀請，將於明日訪台，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，我國友邦瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛克將於8月5日至9日訪台，此行是歐洛克自今年1月就任以來首次訪問台灣，將拜會外交部長林佳龍，接受次長陳立國款宴，並拜會經濟部、財團法人國際合作發展基金會、中美洲銀行駐台國家辦事處、海外投資開發股份有限公司、財團法人中華民國紡織業拓展會及台北市進出口商業同業公會。

外交部表示，歐洛克也將應邀出席財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「亞太永續博覽會」開幕式並於相關論壇擔任講座，另將參訪新竹科學園區、工業技術研究院及故宮博物院等經建文化機構。此行除將實地瞭解我國產業發展現況，更有助增進我國各界對於瓜國投資環境的認識。

外交部指出，歐洛克學驗俱豐，熟稔經貿議題，曾任瓜地馬拉駐美國大使館經濟參事、美國太平洋研究所（PACIT）經貿投資觀光計畫商務專員、加勒比海國家聯盟（AEC）永續觀光主任等重要職務。