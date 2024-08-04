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臨時會可能性低 NCC需停擺到下會期

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

民進黨NCC委員任期屆滿卻無法及時通過提名，希望國民黨民眾黨召開臨時會處理，但國民黨書記長洪孟楷強調，如果只是要處理人事案，「在野黨絕對沒有意願，也拒絕奉陪」；民眾黨也反對，認為民進黨團當初反對延會，現在又說要開臨時會毫無正當性。因此，NCC恐要9月以後才能開會了。

藍白都不想配合綠

國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員任期7月底已屆滿，行政院宣布由副主委翁柏宗延任並代理主委，引發在野黨反彈。民進黨立院黨團呼籲在野黨，同意召開臨時會，完成人事同意權行使來補破網。但洪孟楷反駁說，不只NCC委員的提名行政院長卓榮泰延宕了2個半月，考試委員名單民進黨團也沒在上會期提出要審查，因此國民黨團不會配合演出。

洪孟楷強調，如果真的要召開臨時會，也要由立法院長韓國瑜召開朝野協商，討論時間和要討論的議題，屆時國民黨團也會盤點要優先處理的民生法案，包括學生輔導法、消防法、巴氏量表等。他說，正常會期有足夠的時間好好審查相關人事，人事案本來就應該要專業審查、嚴格把關。

NCC提名有得等

民眾黨團總召黃國昌也說，民眾黨曾公開要求7月16日延會但遭拒，因此認為民進黨沒有正當性召開臨時會，民眾黨拒絕隨之起舞。

在國民黨要求臨時會不能只處理NCC人事案，民眾黨也不願配合下，目前看來要在8月開臨時會的機會相當低。因此，NCC要在委員僅有4位的狀況下運作到立法院9月開議，新的委員才有機會獲得立院表決通過。

不如賴清德出面協調？

師大政研所教授曲兆祥受訪時建議，制度性的方法已經無法解決問題，臨時會很難開成，除非有一方願意讓步，但朝野已經因為國會改革造成嚴重對立，他認為退讓機率並不高。

曲兆祥說，此事最好要有非制度性、具有高度的方式化解，因此建議賴清德出面調解行政院與立法院的院際紛爭。

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