罷免陣營譏謝國樑同台「非基隆人」 洪秀柱：講這話格局太小

藍營政治人物發聲或來基隆挺面對罷免考驗的市長謝國樑，有人質疑能代表基隆人心聲嗎？發起罷謝的公民團體也說，與其與非基隆人同台，謝不如把爭議市政說清楚。謝國樑今天說，台灣是自由開放的社會，自由抒發理念是台灣自由、民主可貴的地方。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，再函報中選會宣告罷免案是否成立。

基隆市出現大型支持市長謝國樑的大型看板，發起罷謝的公民團體今質疑有些看板，只有不在基隆成長的「政客」署名，與其與「非基隆人」同台，謝不是努力鎖緊市府運作螺絲才是重點？

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵說，挺謝看板先前還能看到謝國樑出現在上面，現在出現「我們基隆人反惡霸」看板，只見羅智強、趙少康、王鴻薇署名，3人是長期對於基隆不聞不問、漠不關心的「政客」，在基隆成長的人一個都沒有。

林茵茵表示，身為基隆市民，罷免變成政黨對決是他絕對不願看到的局面，不過既然國民黨堅決要走錯的路，只能再次呼籲謝想清楚，與這些國民黨人同台，對於自身罷免局勢到底有沒有加分作用？是不是努力鎖緊市府運作螺絲才是重點？

立法院前副院長洪秀柱今到基隆支持謝國樑，兩人接受媒體聯訪時，也有記者問兩人，有人認為「他們」不能代表基隆人心聲的看法。

謝國樑說，包括台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康、前總統馬英九和今天來的「柱柱姐」，都是長期關心台灣，而且擔任過不同重要職務的政治人物。現在台灣是自由開放的社會，最近都看到生活在台灣的日本人，還有香港人，都對台灣的政治有很多的鼓吹跟理念的抒發，這個就是台灣自由、民主可貴的地方。

洪秀柱表示，她覺得幾乎不值得回答這種問題，會講這話的人格局太小。了解謝國樑的朋友，不能從四面八方來替他說一些真心的話，來介紹真實的謝國樑嗎？這是沒有道理的事情，台灣就這麼小。