藍白不合、綠整碗捧去 豈非早知如此？

民眾黨主席柯文哲近日屢傳懊惱總統選舉前藍白合不成，並表示若合作成功，現在就是在談部長如何分派了。但其實在選前，各界都曾勸說藍白若不合只會保送民進黨當選，而柯還是不妥協；如今綠營果然漁翁得利當選，藍白雖然坐擁國會多數，但沒有行政資源，國會改革也被總統府、行政院與監察院圍攻，若當初攜手合作，哪會淪落如此下場？

不合作啥都沒有

國民黨桃園市議員黃敬平透露，民眾黨柯文哲在朋友探訪時曾懊惱說，當初如果藍白合，現在吵的就是哪個部長是誰了！柯文哲雖在近日受訪時也表示，從立法院議事攻防過程，可看出藍白很多議案仍可合作，但如果是合併的話就有困難，因為兩個政黨DNA差太多；但原本藍白合可有部分行政權的民眾黨，如今僅剩8席立委，影響力難以比擬。

藍白本想透過國會改革，將超思雞蛋、國發基金與鏡電視等弊案，透過行使國會調查權挖掘出更多真相，但目前卻遭到總統府、立院民進黨團、行政院與監察院聯合釋憲圍攻。若當初成功藍白合，執政後可共推國會改革，民進黨就算反彈，頂多只有監察院與立院民進黨團會提釋憲，與現在腹背受敵的狀況相差十萬八千里。

藍白不合誰之過？

柯文哲似乎還走不出藍白合失敗的陰影，如今民眾黨的支持度僅剩6%，柯還深陷北士科、京華城等弊案，新竹市長高虹安則因為立委時期貪汙助理費停職，若藍白執政，這些缺點被放大的機會就小很多，民眾黨不只能獲得更多資源擴大政黨實力，在立法院的8席立委更有左右決策的本錢。

當時，民調與憲政結構在在證明合作才能勝選，卻不知藍白是否真有不能合作的理由，以致分道揚鑣，讓綠營漁翁得利？但外界難免感慨，當時的藍白若能縮小自己，如今也不會有「虎落平陽被犬欺」的怨嘆。

人生並沒有那麼多「早知如此，何必當初」的機會，柯主席與其困在過去，不如放眼未來，推出政策爭取更多人支持，才不會重蹈小黨覆轍，被歷史的洪流捲走。

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