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被罷免陣營取綽號「鐵柱」 謝國樑不在意：在基隆他是小愛爸爸
基隆市長謝國樑面臨選民連署罷免考驗，有支持罷謝陣營人士幫謝取了「鐵柱」的外號。謝國樑今天說，不太了解「鐵柱」是什麼意思，在善良風俗範圍內的綽號或標籤，他都覺得沒有關係，因為他的綽號大家都知道，就是「小愛爸爸」。
公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，再函報中選會宣告罷免案是否成立。
曾任立法院副院長，擔任立委期間長期在教育委員會的洪秀柱，今天到基隆談論謝國樑的教育政策，並挺謝力抗罷免案，指罷免謝無正常理由。兩人接受媒體聯訪時，有記者提問對被取外號「鐵柱」的看法。
洪秀柱說「他是鐵柱？」她不曉得鐵柱的由來是什麼，她想到她選舉的時候的、挺柱、挺得住，要挺得住就要挺柱。人家取綽號，有的是惡意的，有的是口語上的，就好像叫她「柱姊」一樣。如果說鐵柱是惡意的話，就不理他算了，惡意汙蔑人就是居心不良，不必去花太多的時間來去管他，反正就做自己的事情，大家都有目共睹。
他一開始有注意到有人有用這樣的稱號，他也不太了解這是什麼意思，不過他覺得主要還在善良風俗範圍內的一些綽號或標籤，其實他沒有關係，因為在基隆，很明顯他的綽號大家都知道叫做什麼，就是「小愛爸爸」。
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