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泰國演說談兩岸 馬英九喊話國際：鼓勵台灣與大陸對話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九今在泰國曼谷，以「兩岸和平與中華民族的未來」為題發表演說。馬英九喊話賴清德總統改變「新兩國論」的台獨路線，回到中華民國憲法及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係；並呼籲美國以及關心台灣的國際友人，要鼓勵台灣與大陸對話，這是對各方以及區域安全最有利的方式。

馬英九應泰國中華會館邀請出席第27屆「中山講座」，這是馬二度到泰國訪問，上一次是1996年，距今已有28年之久，並在演講結束後，前往中華會館向國父銅像致敬。

馬英九表示，兩岸如果走向戰爭，並不符合兩岸人民的利益，也不符合中華民族長遠發展的需要。因此，今年初在金門發生的撞船事件，造成兩位大陸漁民不幸罹難，這件事情搞了幾個月才勉強解決，這是完全沒有需要的。

馬英九指出，今年4月他與習近平在北京會面時表達，如果兩岸發生戰爭，將是中華民族不可承受之重。雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。

他說，習近平態度非常柔軟謙和，表示只要兩岸都認同自己是中華民族，任何事情都可以坐下來談，也說兩岸交流要繼續，並期盼台灣民眾多來大陸走走，大陸民眾也多去臺灣看看。他認為，這是習對台灣民眾釋出的善意與誠意，也是營造賴清德總統上任後的運作空間。

馬英九表示，很遺憾，賴總統並沒有接下這份善意，也沒有善意回應「中華民族」這個概念，甚至放任陸委會政府官員胡說「炎黃子孫只是遠古傳說」，用如此拙劣無知的荒謬說法，冷血與鄙夷的態度面對中華文化，令他反感、痛心、與憂慮。

馬英九說，賴清德總統於520就職演說中，公開宣示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」台獨路線，引發陸方強烈的反應，不只發動大規模圍台軍演，更進一步公布關於懲戒台獨勢力的規定。

他要再次呼籲賴總統改變「新兩國論」的台獨路線，回到中華民國憲法及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係，以兩岸和平、台灣百姓安全為念，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信，這不只是中華民國總統的義務，也能為兩岸及區域帶來和平。「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。

至於兩岸是否會發生戰爭？馬英九說，他始終認為「並非不可能，但機會不大」但關鍵是兩岸要能夠謹慎處理彼此關係。備戰有其必要，但高昂軍費對台灣來說是沉重的負擔，尤其若軍購變成美國總統候選人川普口中繳「保護費」的荒謬、輕蔑說法，國防預算等於是錢坑法案，會拖垮台灣的財政，只會圖利美國的軍工複合體。

馬英九重申，基於長遠考量，台灣應尋求以和平方式解決爭端，用對話取代戰爭，進而創造兩岸雙贏，他執政的八年，就是最好的實踐。他要呼籲美國以及關心台灣的國際友人，要鼓勵台灣與大陸對話，這是對各方以及區域安全最有利的方式。但是兩岸的問題兩岸自己解決，沒有美國或其他外國介入的空間。

馬英九說，民進黨政府要認清現實，美國不可能為了台灣犧牲自己的子弟，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人。從伊拉克、阿富汗到烏克蘭，代理人戰爭只會造成戰區生靈塗炭、百業凋零，台灣絕不能當別人的棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己以和平、民主的方式共同決定。

馬英九說，唯有兩岸和平穩定，才能確保中華民族的未來。兩岸如果發生戰火，對中華民族將是不可承受之重，他誠摯期盼，雙方都應重視人民珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。

美國 習近平 賴清德 馬英九

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