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先罷謝國樑再罷立委？ 洪秀柱心寒：有人在顧老百姓的生活嗎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立法院前副院長洪秀柱（右二）今天至基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右一）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（右二）今天至基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右一）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影

立法院前副院長洪秀柱今早在基隆挺面臨罷免考驗的市長謝國樑，她說，為什麼要罷免他？很簡單，因為立法院現在藍白是脆弱的多數，罷謝後聲勢大漲，全國一連串罷免（立委）就開始，民進黨想要翻轉國會成為多數黨。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，並將4萬3138人參與的連署人名冊，送交基隆市選委會查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果決定罷免案是否成立。

洪秀柱說，政治人物要有良心，沒良心很糟糕。今天選出來的人把國家的錢怎麼花？從疫情開始的口罩、疫苗，後來缺蛋、缺這個、缺那個，政府就拚命花錢，錢到哪裡去了？我們的錢哪裡去？那是我們的錢，每個老百姓的錢，要用在刀口上。老百姓可憐，要的不多，就安居樂業，讓大家好好的生活，有職業，然後好好教孩子。

洪秀往表示，好不容易選出一個還不錯的（謝國樑），到今天為止不知道有什麼罪大惡極的東西，今天的政府和政治人物要罷免他，幹嘛？為什麼？很簡單，因為立法院現在藍白加起來是多數，但是脆弱的多數，危險就在這邊。

洪說，因為藍白在國會是脆弱的多數，所以人家（民進黨）想方設法想把脆弱的多數翻轉過來，一個方法就是罷免，從基隆、從台灣頭開始，把謝國樑罷免掉以後，聲勢就大漲了，聲勢大漲以後，全國一連串罷免就開始了。

洪秀柱說，我們看到今天的政治已經覺得很心寒，為什麼鬧來鬧去，你們到底要老百姓的生活要怎麼辦？有人在顧老百姓的生活嗎？沒有，整天罷免，大家開始藍綠再惡鬥。少數服從多數，多數尊重少數，不是民主政治理所當然的精神？今天不是。輸了不甘願。

洪秀柱說，你（賴清德總統）贏了，沒有輸，你只是票數輸。賴獲四成選票當選總統，其實不是四成，投票率七成，其中四成投他，其實有投票權的人只有28%投賴，100個人裡面只有28個人投票給他。

洪秀往表示，賴總統少數當選了，只要做得好，民眾還是支持，對台灣好嘛，台灣好大家好，但不是，皇親國戚幾全升天，「阿舅」也能做資政，雞犬升天。怎麼會這樣子？資政跟國策顧問名單統統排出來，這個宮的主委可以做資政，那個宮的主委怎麼不能做？以後的宮廟都去做資政好了。

洪再舉前總統馬英九為例，說「馬英九那個笨蛋啊，他一上任，全家失業」，姊姊不能做事，太太也不能做事，但有人一當選雞犬升天，不可以這樣做，做政治、搞政治不是這個樣子。

洪秀柱說，講到四維八德，我們的前行政院長很了不起，說什麼叫四維？四維是四尾活龍，四尾土虱，立委問八德是什麼，蘇回「桃園有八德」，這樣的政治人物，叫小孩子，叫我們的教育，教我們的老師如何教小孩。

立法院前副院長洪秀柱（右）今天至基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（左）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（右）今天至基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（左）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（中）今天到基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（中）今天到基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（左）今天到基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（左）今天到基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影

洪秀柱 罷免 謝國樑

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