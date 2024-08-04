蔡英文可能訪日？外交部：尚未與日方協商、規劃

賴清德總統計畫下半年出訪，前總統蔡英文也傳出有出國計畫，據悉可能鎖定日本或歐洲。有媒體報導，可能比照前總統李登輝模式赴日。對此，外交部表示，未與日方就前總統蔡英文訪日進行相關協商及規劃。

蔡英文卸任後可能出訪，據傳副總統蕭美琴在今年就任前先前往美國，再赴歐洲訪問，就是為蔡英文鋪路。有知情人士指出，蔡英文出訪可能鎖定日本，或歐洲，不過尚待高層討論，尤其必須尊重賴清德總統的出訪行程，和時間點。

近期，賴清德總統出訪已見事前準備的端倪，尤其外交部長林佳龍未出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在台北的年度峰會，由次長陳立國代表出席，據傳正是出國為賴總統準備。

至於有媒體報導，蔡英文擬比照2001年李登輝首次以卸任總統身分到日本動手術模式，用赴日探親名義，由日本基於人道考量給予簽證。外交部表示，蔡英文任內致力深化台日各領域交流，促進雙方關係穩健發展，卸任後仍與日本朝野各界人士維持良好互動。

外交部指出，目前外交部並未與日方就蔡前總統訪日進行相關協商及規劃，未來如果有相關安排，將適時對外說明。

日本跨黨派「日華議員懇談會」（日華懇）會長、執政的自民黨籍眾議員古屋圭司則在今年5月31日宣布，將邀蔡英文擇期訪日，並安排赴日本各地發表演說。