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洪秀柱提黃大洲往事、力挺謝國樑做實事 面臨罷免沒道理

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右）今天說，如果有人問「小愛爸爸」最關心什麼，答案就是孩子0到6歲的孩子、6歲到18歲和剛出社會的少年及年輕人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（右）今天說，如果有人問「小愛爸爸」最關心什麼，答案就是孩子0到6歲的孩子、6歲到18歲和剛出社會的少年及年輕人。記者邱瑞杰／攝影

立法院前副院長洪秀柱今早在基隆說，不要臉的人什麼事都做得出來，以前念書「禮義廉恥」是共同校訓，但綠營竟說廉恥是君主政治時代產物。東岸商場前市府不登記產權，10年後變成人家的了，怪罪現任市長謝國樑不可思議。謝做了什麼傷天害理的事情？要用這樣不得了的狀況來攻擊他。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，並將4萬3138人參與的連署人名冊，送交基隆市選委會查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果決定罷免案是否成立。

洪秀柱上午10點多抵達國民黨基隆市黨部，與基隆市家長總會理事長李進雄等人，就謝國樑主政的教育政策表示意見。洪肯定謝國樑施政，質疑要罷免他沒有道理。政治人物如果對教育不關心，對下一代不關注，國家沒有希望。

洪秀往表示，以前念書的時候「禮義廉恥」共同校訓很重要，但有綠營政治人物說，廉恥是君主政治時代的產物，她就聽不懂，意思是說民主時代了，所以不要廉恥了？「不要臉」都不要緊？

洪秀柱指不要臉的人什麼事都做得出來，尤其是政治人物。禮運大同篇叫選賢與能，可是很遺憾今天的社會，老百姓常常會被政客花言巧語、胡說八道騙到選票，等他們真正坐上位置，做得好嗎？我們真的是選賢與能嗎？我們的民主政治是民主還是民粹？

謝國樑面對罷免挑戰，最重要的理由是東岸旁場招商案。洪秀往說，法官都判了，應該是前市長圖利他人，因為增加建物，市府如果不去登記產權，10年以後就變成人家的了，前市府是無意的疏失還是刻意的作為？今天怪罪到謝國樑頭上，要罷免他，不可思議。謝做了什麼傷天害理的事情？做了什麼對不起市民的事情？怎麼要用這樣不得了的狀況來攻擊他。

洪秀柱還舉前台北市長黃大洲為例，指黃被罵得要死，黃又不會講話，可是看看現在的台北市，南港的發展、基隆河的截彎取直，還有拆中華商場、開闢大安森林公園，那時候多少人抗議，黃被罵的要死，結果還落選了，因為很多老百姓只被政客表面的功夫迷惑，沒看到有人實實在在的做事。

洪秀柱說，謝國樑就是在做事情，我們要看人就是要看這個。但是政客不一樣，她不是因為她是國民黨員才罵民進黨，不是這個道理，要看政績。民進黨過去中央執政8年到現在，就是一個撒幣的政治，動不動8800億，8千幾百億，什麼光電、什麼風電、什麼亂七八糟的電。

洪秀柱表示，這次颱風來襲，基隆災情不大，要感謝前市長張通榮注意排水系統建設。但看看幾千億的預算給了高雄跟台南，結果怎麼樣？他們還說比以前好多了，只淹了70公分還是多少，胡說八道。為什麼？因為很多政客只做表面工作，而不做人家看不到但很重要的工作。

立法院前副院長洪秀柱（中）今早到基隆挺市長謝國樑（右）時說，謝做了什麼傷天害理的事情？要用這樣不得了的狀況來攻擊。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（中）今早到基隆挺市長謝國樑（右）時說，謝做了什麼傷天害理的事情？要用這樣不得了的狀況來攻擊。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（左）今早到基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（左）今早到基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（左）今早至基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
立法院前副院長洪秀柱（左）今早至基隆，為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影

基隆市選委會 洪秀柱 謝國樑

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