酸總統昔喊修財劃法最大聲 朱立倫要財政部9月提版本

國民黨朱立倫今天上午出席國民黨新竹縣黨部基層小組長以上幹部訓練暨國會改革說明會，他致詞表示，立法院在國民黨團結下，已有55個議案通過，而新竹縣創稅最多，但錢都中央收走了，財政收支劃分法要回到地方自治的精神，國民黨團已要求財政部最遲在下個月提出版本，不要再耍賴，並強調：「之前喊要修法最大聲的就是總統賴清德」。

朱立倫指出，辦理國會改革說明會，就是希望台灣的國會立法院，能夠跟先進國家一樣發揮監督功能。而講希望國會改革這句話，不是他也不是國民黨講的，而是民進黨歷屆的前輩，包括前總統蔡英文、賴清德都講的都很大聲，尤其賴清德當台南市長時，每年都講，但今天真正推動國會改革，民進黨卻變成最大反對的力量。

朱立倫表示，立法委員要有調查權、聽證權，官員到立法院才不能夠說謊，但覆議投票結果62比51還不行，民進黨繼續用大法官暫停，最後想要把所有國會改革否決掉。他最近接待許多外國貴賓，他們說台灣的國會改革好像應該是2、30年前就應該做的吧？今天為何造成這麼大的衝突？民進黨到底在反對什麼？其實應該簡單一句話：「民進黨到底在怕什麼？國會改革是做對的事情」。

朱立倫表示，在國民黨團結下已有55個議案通過，通過的民生重要法案，舉例來說，包括公糧收購價格，13年未曾漲過1塊錢，1公斤26塊，提案漲5塊變1公斤31塊，民進黨也要反對，新竹縣有許多原住民，原住民保留地禁止砍伐區域，禁伐補償費用，國民黨團、民眾黨團希望能夠提高，民進黨也反對。

朱立倫強調，財劃法要修改，新竹縣繳最多稅給中央、創稅最多，但錢都中央收走了，但財政部卻說，最好的版本就是通通不用修，地方需要錢，就提計畫跟中央要。