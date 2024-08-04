小辣椒力挺小愛爸爸 洪秀柱提往事、肯定謝國樑關心孩子

立法院前副院長洪秀柱今早至基隆，與基隆市為面臨罷免挑戰的基隆市長謝國樑加油打氣。她提到10多年前關心自閉症兒童的往事，指謝國樑並不是做了市長才關心教育，關心孩子，關心下一代是謝的初心，本性就是如此，才會做出這麼多關懷教育的作為。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，並將4萬3138人參與的連署人名冊，送交基隆市選委會查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果決定罷免案是否成立。

洪秀柱上午10點多抵達國民黨基隆市黨部，與基隆市家長總會理事長李進雄等人，就謝國樑主政的教育政策表示意見。李進雄列舉課後照顧、學校午餐、特殊教育等政策，指謝國樑有聽進家長團體的意見，雙方共同努力把教育辦得更好。

洪秀柱表示，一個人對事情的關心，要看他從什麼地方看。謝國樑不是做了市長才關心教育，讓她深刻印象是兩人擔任委員時，謝來找她，說想要為自閉症兒童做一些事情，然後給了她一大堆計畫，最後要她拍廣告在電影院播映，還在很多地方宣傳。

洪秀柱說，那個時候她就覺得謝國樑怎麼那麼暖心、貼心，謝國樑當時並不在教育委員會怎麼會對自閉症兒童那麼關心。謝當時還沒結婚，她就覺得「這個男孩」是個非常讓人家覺得很溫暖的一個人。

洪秀柱說，先前發言的李進雄說了很多市府的教育政策，她想表達的是謝國樑並不是做了市長才關心教育，謝根本就是關心孩子，關心下一代，否則當年還那麼年輕，怎麼會對小孩的事情這麼關注。這是謝的初心和初衷，他的本性就是如此，才會做出這麼多教育關懷作為。

謝國樑說，上任市長1年半多，投入教育的心力和經費很多，除了增加學校午餐經費比照台北市，特教1人開班，與美國加州大學柏克萊分校視訊開課， 市府還開設基隆親子照顧平台，晚上若不能馬上看診，安排醫師和醫療團隊回答家長諮詢。因為平台服務量能足夠，所以也跟室內兒童樂園一樣，同樣可服務雙北民眾。