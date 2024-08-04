快訊

奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光

艋舺清蓮宮遶境角頭招牌意外揭一晚賠1億博弈新勢力

台大法律博士要讀10年？ 環境讓求學變副業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白合破局柯文哲有遺憾？ 被問2028藍白合蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動。記者林麗玉／攝影

民眾黨昨在高雄舉辦黨代表大會，黨主席柯文哲強調民眾黨核心價值要跳脫藍綠。不過2028是否藍白合？最近也再度被討論，傳出柯文哲對於2024藍白合破局後悔？醫師沈政男則在臉書提到，柯文哲現應思考如何持盈保泰，累積與國民黨談2028藍白合本錢，「現在就得啟動」。北市長蔣萬安今天也被問2028支持藍白合？蔣萬安僅回應，現在談2028「還太遠」。

桃園議員黃敬平日前透露，柯文哲曾私下表達「後悔」2024大選藍白合破局；柯文哲妻子陳佩琪前天也說，遺憾是絕對有的，可能有一絲絲後悔。甚至醫師沈政男也在臉書提到，柯文哲現要累積與國民黨在2028總統大選談藍白合的本錢，台中市長盧秀燕與國民黨現在的優先步驟，則是思考2028怎麼藍白合，「2028藍白合，現在就得啟動了。」

蔣萬安今天上午出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動，被問及2028是否支持藍白合？蔣萬安說，現在才2024，今年才總統立委選舉完，談2028還太遠，還有很多時間，所以我想眼前最重要，對我來講，台北市府各項市政推動，才是最重要，我們會持續努力。

柯文哲 蔣萬安 藍白合

延伸閱讀

京華城案..檢調辦鄭文燦案下一個柯文哲?蔣萬安8字回應

柯文哲說藍白合DNA差太多 朱立倫: 我們一定「是合」

奧運羽球／讚王齊麟鬼之換拍..蔣萬安今當粉絲 也敲碗想聽國旗歌

柯文哲認藍白合「2黨DNA差太多」 陳其邁：這是給民眾黨吃豆腐

相關新聞

藍白合破局柯文哲有遺憾？ 被問2028藍白合蔣萬安這樣說

民眾黨昨在高雄舉辦黨代表大會，黨主席柯文哲強調民眾黨核心價值要跳脫藍綠。不過2028是否藍白合？最近也再度被討論，傳出柯...

京華城案..檢調辦鄭文燦案下一個柯文哲？蔣萬安8字回應

北市議會調查京華城案，專案小組預計本月20日加開會議，前副市長彭振聲將親自出席說明。由於先前傳出檢調在辦完鄭文燦的涉貪案...

0403強震後控制點成果曝光 花蓮「長高」逾39公分居冠

今年4月3日，花蓮縣發生7.2級地震，為當地帶來嚴重災情，內政部依地震前後衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料檢測...

黨中央限制發言時間 藍中央委員：座談遭變相沒收

國民黨昨天舉行中央委員座談會，這是今年總統大選後除了每周的中常會外，黨中央第一次聽取中央委員的建言，但黨主席朱立倫未親自...

國會改革法案釋憲 翁曉玲：憲法法庭給人穿小鞋

民進黨兵分四路就國會改革法案，聲請大法官憲法法庭判決，六日將舉行言詞辯論庭。國民黨立委翁曉玲昨天質疑，憲法法庭很多地方似...

學者看IPAC決議 自我矮化只為讓北京不舒服？

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會7月30日登場，當中提及聯大2758號決議不涉及台灣政治地位。事實上，西方各國（以美國為首）重新「詮釋」聯大2758號決議，IPAC峰會並非首例，惟聯大2758號決議為處理聯合國的中國代表權問題，何以近年來刻意強調該決議案不涉台灣政治地位，好似替「台灣地位未定論」建立基礎？有學者指出，刻意將台灣從中國「剝離」出來，目的仍是為抗中，甚至若我方認同台灣地位未定，將是種自我矮化，讓台灣自動歸屬中華人民共和國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。