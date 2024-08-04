藍白合破局柯文哲有遺憾？ 被問2028藍白合蔣萬安這樣說

民眾黨昨在高雄舉辦黨代表大會，黨主席柯文哲強調民眾黨核心價值要跳脫藍綠。不過2028是否藍白合？最近也再度被討論，傳出柯文哲對於2024藍白合破局後悔？醫師沈政男則在臉書提到，柯文哲現應思考如何持盈保泰，累積與國民黨談2028藍白合本錢，「現在就得啟動」。北市長蔣萬安今天也被問2028支持藍白合？蔣萬安僅回應，現在談2028「還太遠」。

桃園議員黃敬平日前透露，柯文哲曾私下表達「後悔」2024大選藍白合破局；柯文哲妻子陳佩琪前天也說，遺憾是絕對有的，可能有一絲絲後悔。甚至醫師沈政男也在臉書提到，柯文哲現要累積與國民黨在2028總統大選談藍白合的本錢，台中市長盧秀燕與國民黨現在的優先步驟，則是思考2028怎麼藍白合，「2028藍白合，現在就得啟動了。」

蔣萬安今天上午出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動，被問及2028是否支持藍白合？蔣萬安說，現在才2024，今年才總統立委選舉完，談2028還太遠，還有很多時間，所以我想眼前最重要，對我來講，台北市府各項市政推動，才是最重要，我們會持續努力。