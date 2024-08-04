監院指未積極處理性騷案 外交部：持續精進防治措施

監委指出，外交部知悉黃姓外交官涉性騷擾卻未積極處理。外交部表示，該案依法超過一年申訴期而不予受理，並函報台北市政府續處；將依監察院意見進行檢討，持續精進性騷擾防治措施。

外交部回應中央社提問表示，A君民國112年6月14日申訴黃員106年6月及8月於下班時間傳遞與職務無關且涉及性意味、性別歧視的照片或文字，經外交部專案調查小組調查屬實，外交部申訴評議委員會112年8月2日決議，應適用性騷擾防治法規定處理。

對於監委員調查報告指「外交部不受理」的說法，外交部說明，本案依修正前的性騷擾防治法13條第1項及112年3月20日修正通過的外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點第8點均明文規定，性騷擾防治法規範的性騷擾事件，申訴期間為一年。

外交部指出，該事件發生到申訴已超過一年，且依行政罰法第6條規定，本案涉及性騷擾防治法部分行為，均不在國內，因此將A君申訴黃員涉及性騷擾防治法部分，不予受理。

外交部表示，該案依該法第13條第4項規定，將不受理的調查結果，通知台北市政府社會局，同時告知雙方，如對於不受理結果不服，得於調查結果到達的次日起30日內，向台北市政府社會局提出再申訴。

外交部說，對於監察院的調查報告表示尊重，將依監察院所提調查意見辦理相關檢討事宜，並運用多元管道及場合，加強對國內外人員宣導性騷擾防治觀念及申訴管道。

外交部表示，將持續精進性騷擾防治措施，盼將性騷擾防治觀念深植各級人員內心，從根本預防性騷擾事件發生。