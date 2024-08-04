京華城案..檢調辦鄭文燦案下一個柯文哲？蔣萬安8字回應

北市議會調查京華城案，專案小組預計本月20日加開會議，前副市長彭振聲將親自出席說明。由於先前傳出檢調在辦完鄭文燦的涉貪案後，下一個鎖定柯文哲？北市長蔣萬安今天被問及此事時表示，北市府全力配合檢調調查，就是希望盡快「釐清事實、毋枉毋縱」。

蔣萬安今天上午出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動，對於京華城的調查進度，由於議員簡舒培日前爆「京華城案自創容積獎勵是柯文哲自己簽的」，柯文哲反嗆「簡七段」不隨之起舞。蔣萬安今天被問，是否認為柯應該要親自赴議會說明？

蔣萬安說，京華城這個案子，檢調已經在調查，監察院也在調查，北市府就是全力配合，也希望能夠盡快釐清事實，毋枉毋縱。

由於先前傳出檢調偵辦行政院前副院長鄭文燦的林口工五擴大用地案，在鄭文燦生日當日聲押，下一個會是柯文哲？對於柯文哲8月6日即將生日，蔣萬安今說，目前案子檢調已在調查當中，他不會多做評論。

蔣萬安說，站在市府的立場就是全力配合，之前不管是檢方、監察院來索取相關資料，北市府都是完整提供、全力配合，希望盡快釐清事實、調查真相、毋枉毋縱。