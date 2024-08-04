柯文哲說藍白合DNA差太多 朱立倫：我們一定「是合」

民眾黨主席柯文哲昨天接受媒體聯訪時提到藍白合，表示過程中民調掉兩次，又說「兩個政黨DNA差太多」，很多議案仍可合作，但如果是合併的合就困難。對此國民黨主席朱立倫今天也回應，我們一定是合，包括和平的和、合作的合，大家共同為台灣來努力。

民眾黨昨天在高雄舉辦第二屆第二次黨代表大會及5周年黨慶，黨代表大會開始前，主席柯文哲接受媒體聯訪提到大選藍白合時表示，當時討論藍白合時，白的選民先跑掉一半，等到藍白合破局後，藍的選民又跑掉一半，他們研究過，過程中民調掉兩次。

柯文哲強調，藍白合若是和平的「和」就沒問題，因為從立法院議事攻防過程，可看出很多議案仍可合作，但如果是合併的合就困難，因為兩個政黨DNA差太多。

朱立倫今天上午出席國民黨新竹縣黨部基層小組長以上幹部訓練暨國會改革說明會，媒體提問怎麼看民眾黨主席柯文哲說藍白合，兩個政黨DNA差太多？