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憂焚化灰渣再利用致重金屬二次汙染 監委要查

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
廢棄物示意圖。圖／聯合報系資料照片
廢棄物示意圖。圖／聯合報系資料照片

廢棄物經焚化後將產生含有戴奧辛、重金屬的飛灰，處理不易且費用高漲，審計部揭露目前焚化飛灰再利用率僅1成，近9成採掩埋處理，究竟環境部相關應變處理計畫的執行情形為何？焚化灰渣後續處理是否符合國際標準？如何避免飛灰再利用的戴奧辛、重金屬二次汙染，危害健康？監察委員田秋堇認為有進一步瞭解必要，申請自動調查。

經審計部查核，截至今年1月底止，焚化飛灰再利用率僅1成，仍有近9成焚化飛灰採固化後掩埋方式處理，且仍有部分垃圾焚化廠空氣汙染物排放量超過標準，而焚化灰渣掩埋空間有限，已成處理焚化廢棄物的重大警示因素。

查案監委表示，為擴大掩埋空間，環境部曾透過「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」，分階段補助各縣市政府活化掩埋場，究執行成效為何？如何避免含毒覆土被送至土資場，當作一般土壤運用？及如何避免灰渣飛揚溢散，影響民眾健康情事？是否衍生新的汙染問題？有無垃圾減量的具體對策？均有待調查釐清。

廢棄物 戴奧辛 環境部

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