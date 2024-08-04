0403強震後控制點成果曝光 花蓮「長高」逾39公分居冠

今年4月3日，花蓮縣發生7.2級地震，為當地帶來嚴重災情，內政部依地震前後衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料檢測，經與地震前一日比對，其中花蓮地區東管處最大水平位移32.7公分，壽豐站高程抬升39.3公分，全台最多。

內政部說明，為確保測繪精度，0403震後便立即進行基本控制點檢測，檢測範圍北起宜蘭縣三星鄉，南至花蓮縣豐濱，西起南投縣埔里鎮，東至臺灣東海岸，共檢測247點，其中138點坐標已較原公告成果有顯著差異。

內政部指出，再與2020年公告測量相較下，發現4年來，花蓮縣及中央山脈地區的點位變動十分顯著，其中花蓮地區地表最大水平位移43.8公分，高程抬升49.1公分。

內政部指出，地政司已在7月26日重新公告花蓮等地區震後基本控制點衛星測量成果，歡迎各界下載使用。