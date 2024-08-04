快訊

奧運羽球／金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應

冷凍海鮮＝不新鮮？有無添加硼砂、磷酸鹽怎麼分辨？新鮮魚蝦貝類這樣挑

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0403強震後控制點成果曝光 花蓮「長高」逾39公分居冠

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
花蓮403大地震。圖／聯合報系資料照片
花蓮403大地震。圖／聯合報系資料照片

今年4月3日，花蓮縣發生7.2級地震，為當地帶來嚴重災情，內政部依地震前後衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料檢測，經與地震前一日比對，其中花蓮地區東管處最大水平位移32.7公分，壽豐站高程抬升39.3公分，全台最多。

內政部說明，為確保測繪精度，0403震後便立即進行基本控制點檢測，檢測範圍北起宜蘭縣三星鄉，南至花蓮縣豐濱，西起南投縣埔里鎮，東至臺灣東海岸，共檢測247點，其中138點坐標已較原公告成果有顯著差異。

內政部指出，再與2020年公告測量相較下，發現4年來，花蓮縣及中央山脈地區的點位變動十分顯著，其中花蓮地區地表最大水平位移43.8公分，高程抬升49.1公分。

內政部指出，地政司已在7月26日重新公告花蓮等地區震後基本控制點衛星測量成果，歡迎各界下載使用。

內政部 地震 花蓮

延伸閱讀

剛支援完花蓮疏運…澎湖輪今高雄港出港擦撞礁岩 3小時後恢復航行

高齡健康產業博覽會 花蓮慈濟傳授如何讓中高齡員工發光

前兩年受地震風災影響 花蓮金針花季將開跑邀遊客賞花

內政部推綠建築標章 逾1.3萬公私有建物取得認證

相關新聞

0403強震後控制點成果曝光 花蓮「長高」逾39公分居冠

今年4月3日，花蓮縣發生7.2級地震，為當地帶來嚴重災情，內政部依地震前後衛星導航系統（GNSS）連續觀測站測量資料檢測...

黨中央限制發言時間 藍中央委員：座談遭變相沒收

國民黨昨天舉行中央委員座談會，這是今年總統大選後除了每周的中常會外，黨中央第一次聽取中央委員的建言，但黨主席朱立倫未親自...

國會改革法案釋憲 翁曉玲：憲法法庭給人穿小鞋

民進黨兵分四路就國會改革法案，聲請大法官憲法法庭判決，六日將舉行言詞辯論庭。國民黨立委翁曉玲昨天質疑，憲法法庭很多地方似...

總統府國策顧問名單爭議多 朱立倫批：國家變賴家

總統府日前公布新聘資政27人、國策顧問73人，名單有行政院前院長蘇貞昌、即將卸任的駐日代表謝長廷，不過名單中較具爭議的包...

憂焚化灰渣再利用致重金屬二次汙染 監委要查

廢棄物經焚化後將產生含有戴奧辛、重金屬的飛灰，處理不易且費用高漲，審計部揭露目前焚化飛灰再利用率僅1成，近9成採掩埋處理...

青鳥行動再度催生新芽 彰化綠營青年營為黨培育人才

民進黨向來有計畫培養黨內人才，彰化「半線新芽青年營」邁入第五屆，今來自中部縣市的40名青年學生齊聚彰化縣聽演講及交流意見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。