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國會改革法案釋憲 翁曉玲：憲法法庭給人穿小鞋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

民進黨兵分四路就國會改革法案，聲請大法官憲法法庭判決，六日將舉行言詞辯論庭。國民黨立委翁曉玲昨天質疑，憲法法庭很多地方似乎有意給立法院訴訟代理「穿小鞋」，作業程序不透明公開，處處設限，書狀超過廿頁便只公開前廿頁，書狀見首不見尾，這是一份完整的書狀嗎？

翁曉玲表示，八月一日下午收到憲法法庭書記處通知，稱書狀若超過廿頁，只會公開前廿頁。她說，立法院訴訟團隊早在七月卅一日前就寄送書狀到憲法法庭了，此次答辯議題非常多，短短廿頁，根本講不完， 難免會寫超過廿頁。

翁曉玲說明，憲法法庭要求書狀限於廿頁的規定是內規，過去有太多釋憲案當事人繳交書狀也都超過廿頁， 照樣公開，也沒說只公開前廿頁，超過的部分就不公開。

翁曉玲說，有教授詢問為何憲法法庭公告的立法院訴代答辯書狀不完整？她坦言不知原因，要問司法院長許宗力。以目前電子化作業程序言，沒有公開全文的困難，莫非許宗力不想讓全民清楚了解這場世紀憲法訴訟案，攻防雙方各自所提的法律論述，讓社會公評嗎？

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