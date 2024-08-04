聽新聞
test
0:00 / 0:00

黨中央限制發言時間 藍中央委員：座談遭變相沒收

聯合報／ 記者王千豪王寓中／台北報導
國民黨中央委員建議於基隆市長謝國樑罷免案前移師基隆舉行，黨祕書長黃健庭表示，如果罷免案成案的話，投票時間可能9月底或10月初，且接下來還有立法院攻防，算一算差不多11月比較可行。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央委員建議於基隆市長謝國樑罷免案前移師基隆舉行，黨祕書長黃健庭表示，如果罷免案成案的話，投票時間可能9月底或10月初，且接下來還有立法院攻防，算一算差不多11月比較可行。圖／聯合報系資料照片

國民黨昨天舉行中央委員座談會，這是今年總統大選後除了每周的中常會外，黨中央第一次聽取中央委員的建言，但黨主席朱立倫未親自主持，一百九十位中央委員到場的只有四十五位；原訂兩小時的座談，黨務工作及國會報告就占了四分之三的時間，中央委員私下質疑，黨中央以團結之名限制中央委員發言，變相沒收座談會，如果黨中央不重視中常委，不在乎中央委員，如此「誰還在乎這個黨？」

昨座談會表訂兩個小時，每位中央委員發言只有三分鐘，但在中央委員建言前，秘書長黃健庭致詞完，先由立委謝龍介開講國會改革，謝講完換不分區立委吳宗憲講，吳講完再由組發會報告黨務改革，原本黨務報告還有政策會、文傳會，等到組發會報告完，中央委員的發言時間只剩三十分鐘。

黨內最關注的明年黨主席改選，中央委員孫健萍受訪公開呼籲志在參選二○二八總統大位的黨內菁英，應勇於表態提出國政方針，同時要扛下黨務重擔，表態參選明年的黨主席。

今年全代會將拖到十一月才舉行，孫健萍表示，如果今年可以在八月底、九月間召開全代會，明年召開全代會的時間就可依慣例落在九月，再往前推三個月，也就是大約六月就可以舉行黨主席改選。若明年全代會也在十一月舉行，那黨主席改選是否也要拖到八月、甚至九月以後才舉行。

針對有中央委員建議在罷樑案前到基隆召開全代會，黨秘書長黃健庭說，立法院開議後，如果罷免案在十月初投票，等整個事情穩定下來後，算一算十一月是比較可行的時間點。

國會改革 朱立倫 菁英 謝龍介 黃健庭

延伸閱讀

黨內建議罷樑前開全代會 黃健庭：算一算11月比較可行

朱立倫不與盧秀燕爭黨魁？黃健庭：個人意見 沒討論過

朱立倫不與盧秀燕爭黨魁? 黃健庭澄清：個人意見

胡瓜以台語考問閩南語之神 成功後大呼：考倒謝龍介了

相關新聞

國會改革法案釋憲 翁曉玲：憲法法庭給人穿小鞋

民進黨兵分四路就國會改革法案，聲請大法官憲法法庭判決，六日將舉行言詞辯論庭。國民黨立委翁曉玲昨天質疑，憲法法庭很多地方似...

黨中央限制發言時間 藍中央委員：座談遭變相沒收

國民黨昨天舉行中央委員座談會，這是今年總統大選後除了每周的中常會外，黨中央第一次聽取中央委員的建言，但黨主席朱立倫未親自...

青鳥行動再度催生新芽 彰化綠營青年營為黨培育人才

民進黨向來有計畫培養黨內人才，彰化「半線新芽青年營」邁入第五屆，今來自中部縣市的40名青年學生齊聚彰化縣聽演講及交流意見...

賴政府一手釋善意一手強硬 兩岸發展仍待觀察

0214金門快艇案，兩岸代表上月30日協商後簽署四項共識協議，外界解讀我方態度放軟、釋出善意，讓這起歷經5個多月的爭議事件落幕。不過與此同時，賴清德總統日前拋出要「建立台灣主體性的國家認同」，遭陸方批評「台獨」。對於兩岸事務，賴政府一手釋善意、一手強硬，是否有助於兩岸關係發展，就連綠營內部也不諱言「仍有待觀察」。

大法官宣布暫停國會改革 柯文哲批：開先例將不可收拾

民眾黨今在高雄舉辦5周年慶，主席柯文哲致詞時，對近來國會改革，政府聲請憲法法庭釋憲的結果，批新政府上任以來，一直製造台灣...

能源風暴／賴清德喊發展氫能 仍原地踏步問題出在哪？

賴清德總統在今年世界地球日表示，要啟動第2次能源轉型、數位與綠色的雙軸轉型，重點之一是開發氫能發電；但目前全球至少31個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，台灣2050淨零路徑圖設定，氫能占能源配比為9%至12%，目前卻毫無進度，連氫氣接收站規畫至今未聞樓梯響。民進黨立委鍾佳濱建議，我國要迎頭趕上氫能發展，應先從法規面完善的基礎工程做起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。