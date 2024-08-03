率團與日議員比足球賽 江啟臣：台日友誼是最大贏家
立法院副院長江啟臣率團訪問日本，今天與日本國會議員進行足球友誼賽，江啟臣說，這場足球友誼賽，不只更深化兩國情誼、也帶動兩國民眾更關注足球乃至體育競技與運動賽事，比賽最後以9比5結束，但台日友誼是最大贏家。
江啟臣率領立法院朝野立委赴日本訪問，今天參加「台日國會議員足球友誼賽」，並在賽後與日本國會議員交流餐敘。江啟臣晚間透過臉書表示，今天是立法院首次跨黨派組團，以運動賽事方式進行國會外交，感謝日本眾議員衛藤征士郎的邀請。
江啟臣說，這趟足球外交是由他率領跨黨派立委洪孟楷、楊瓊瓔、羅智強、陳玉珍、黃建賓、張啓楷、邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴組成立法院足球代表隊，「體育就是國力」，關心運動產業發展與運動員培育是不分黨派的共識。
最終比賽成績，朝野立委團以5比9輸給日本國會議員團。江啟臣指出，這場足球友誼賽，不只更深化兩國情誼、也帶動兩國民眾更關注足球乃至體育競技與運動賽事，比賽最後以9比5結束，但台日友誼是最大贏家。
江啟臣也說，再次感謝衛藤征士郎的邀請及用心安排。全台首座國際足球園區，預計於明年底完工，屆時歡迎日本友人來台中參觀，更可以再來一場友誼賽；結束這場國際賽事，接著繼續為巴黎奧運場上的選手們加油吶喊。
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