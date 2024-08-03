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自媒體來襲 立委經營選區拚陸戰打空戰各顯身手

中央社／ 台北3日電

隨著自媒體浪潮來襲，立委鞏固地盤方式也有不同，有人開直播節目、跑選區雙管齊下；有7連霸立委不隨之起舞，採計畫性經營選區；也有立委以開直播為主，各顯身手爭取選民支持。

第11屆立法委員2月1日宣誓就職，在自媒體浪潮下，立委經營選區在陸戰與空戰上如何取得平衡，成了必修學分。

第1會期7月16日暫告一個段落，這個會期因國會職權修法、選罷法提高罷免門檻等議案，朝野高度對抗，衝突畫面藉由立法院議事轉播（IVOD）系統或是媒體轉播，一一在全國民眾面前上演。

除了立院既有轉播設備，這屆的立法院，不少立委主動使用智慧手機等科技工具穿梭議場，直播議場動態。

最引人注目的是，在國會職權修法期間，台灣民眾黨立委黃國昌於5月21、24及28日全程直播，最長一次直播更長達9小時、觀看次數最高達72萬次，引發各界討論。

黃國昌YouTube頻道的訂閱人數已接近50萬人，他談到印象最深刻的直播，就是有一次化身為VTuber（Virtual YouTuber，虛擬YouTuber）開線上演唱會，且是無預警地開直播，沒想到有破萬人同時在線上觀看，「我有點嚇到」。

黃國昌指出，在傳統媒體上，小黨極度被壓縮，無法好好傳達訊息，透過直播能接受到很多網友熱情支持、鼓勵，是經營YouTube最大的收穫。

也在立法院會議現場開直播的國民黨立委葉元之表示，一般人多半透過短影音、懶人包等方式，了解立法院到底發生什麼事情，而選擇開直播，可讓場外民眾了解實際發生狀況，並透過講解，讓民眾理解事情的全貌。

民進黨立委郭昱晴也常用手機直播議場內狀況。她說，受限於議場與委員會場地的收音模式與拍攝距離，立法院視訊系統（IVOD）無法完整呈現現場清楚的聲音與畫面，網路流傳的片段，淪為看圖說故事，而透過手機直播，可以讓民眾了解不同角度的攻防實況。

民進黨立委黃捷、吳沛憶、沈伯洋則在YouTube開設頻道「加開零食會」，每週四晚上8時直播，討論當週重要議題，截至7月31日，該頻道觀看次數超過145萬次、有3.3萬位訂閱者。

黃捷認為，直播是最直接跟支持者對話的途徑，議場內開直播，能即時分享立法院議案實況，而「加開零食會」更能有所本地解釋各項法案，與觀眾建立連結，突破同溫層。

3連霸的民進黨屏東縣立委鍾佳濱，2017年就開始經營YouTube頻道，這個會期也開始嘗試在固定時間開直播節目。對於和傳統經營選區的時間分配，鍾佳濱表示，這是一個學習曲線，一開始要花很多力氣，駕輕就熟後，就可以兼顧。

除了直播外，鍾佳濱也開始製作短影音，像在選區拜訪時，工作團隊會拍攝影片，介紹當地農特產品等。他認為，這都可以與平常問政、選區經營互相結合。

連任3屆的民進黨新北市立委蘇巧慧，從2020年開始經營podcast節目「水獺媽媽巧巧話」，透過錄製童書推廣母語教育，至今已錄製超過240集，累積不少忠實聽眾，也藉此打入年輕爸媽的生活圈。此外，蘇巧慧2022年開始積極經營YouTube頻道，推出多種節目企劃，推廣宣傳地方產業。

蘇巧慧說，空戰與地方經營必須兼顧、相輔相成，因此她和團隊規劃國會「巧質詢」、「巧慧百寶箱」等系列企劃，在地方爭取建設時，也會介紹選區不為人知的隱形冠軍；而她到小學會勘或參加活動時，甚至發現「水獺媽媽比蘇巧慧還有名」，只要長期間認真經營，不論線上或線下，民眾都一定會看見。

國民黨立委徐巧芯在YouTube開設「國會日記」節目，每週2天，用直播方式直接向全民報告在立法院的工作狀況。她指出，國會日記的直播選題都是以當天質詢主題或重大政治議題為主，觀眾可以在直播中提問，並立即得到她的回應；這種互動，不僅讓民眾對國會運作有了更深的了解，也感受到自己的聲音被聽見，有助於提升大眾對於政治的參與度。

國民黨立委李彥秀、柯志恩則是從第9屆開始就組成「李柯太太」組合，在網路上透過直播、影片等方式針貶時政。李彥秀表示，她與柯志恩在挑選議題上，除政治上最新的時事話題外，主要是聚焦在與民生、教育、衛環等話題，希望透過這些議題，離開藍營的同溫層，去接觸更多的年輕選民與中間選民。

儘管立委直播、開節目漸成常態，7連霸的國民黨新北市立委林德福仍選擇走自己的路。他表示，政治經營並非在是否直播或節目之間抉擇，現在大家生活在資訊混亂的時代，「每一個媒體形式，代表一個類型面向的溝通機會」，比起人云亦云、隨波逐流，理解自己的長處和短處，進而規劃適合自己選區的經營方式，才是長久之道。

林德福指出，7連霸背後的底層邏輯並非只是連贏7次，而是代表在長時間經營過程的重重環節，都有做出正確判斷和準確抉擇。

VTuber YouTuber 直播 立法院

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