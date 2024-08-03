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柯文哲認藍白合「2黨DNA差太多」 陳其邁：這是給民進黨吃豆腐

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁今日說「假如還在講藍白合，這個是給民進黨吃豆腐，我覺得大可不必」，樂見政黨間良性發展。記者宋原彰／攝影
陳其邁今日說「假如還在講藍白合，這個是給民進黨吃豆腐，我覺得大可不必」，樂見政黨間良性發展。記者宋原彰／攝影

民眾黨今日在高雄舉辦黨代表大會，柯文哲妻子陳佩琪日前稱藍白合破局，柯有一絲絲後悔，但柯今日說兩黨DNA差太多；高雄市長陳其邁今日說「假如還在講藍白合，這個是給民進黨吃豆腐，我覺得大可不必」，樂見政黨間良性發展，在民意流動之下，說不定民眾黨也有可能成為第二大黨。

陳其邁今受訪表示，每個政黨都有其主體性，也有核心價值，作為一個民主國家，多黨多元的意見對民主政治來講是好事，「所以我想現在假如說還在講藍白合，我覺得這個是給民進黨吃豆腐，我覺得大可不必」，他認為選後重新歸零，政黨在憲法之下公平競爭，而且民意如流水、流來流去，說不定民眾黨也有可能成為第二大黨。

陳其邁說，政黨要謙卑的傾聽民意，民意之所趨，就是政黨必須努力的方向，假如沒有解決民眾迫切的需要，政黨就有可能被民意所淘汰；他也歡迎民眾黨來到高雄舉辦黨代表大會，「樂見各政黨之間的競爭可以良性發展」。

陳佩琪日前在臉書發文，稱2024年總統大選，柯文哲對於藍白合破局，「有一絲絲後悔」，但柯感到遺憾的是，如果沒有這段過程，他最終會是棄保效應的得利者；今日柯文哲出席辦在高雄的黨代表大會，被媒體問到若沒有藍白合，民眾黨是否會超車變成第二大黨，柯文哲表示，藍白合若是和平的「和」就沒問題，但如果是合併的「合」就困難，兩個政黨DNA差太多。

柯文哲說，當時討論藍白合時，白的選民先跑掉一半，等到藍白合破局後，藍的選民又跑掉一半，他們研究過，過程中民調掉兩次。至於陳佩琪先前表達願意加入民眾黨，媒體詢問是否會同意太太入黨？柯文哲表示，入黨是每個人的權利，若她要入黨當然歡迎。

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