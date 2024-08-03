沈伯洋擔任台劇「零日攻擊」顧問 前空軍副司令批：搞得亂七八糟

台劇「零日攻擊」以假想解放軍發動攻擊武統台灣一觸即發為背景，近期以來從軍事劇情設定到資金來源都引發爭議。空軍前副司令張延廷批評，零日攻擊花了2.6億元卻販賣芒果乾，一點也不切實際。張延廷更質疑，民進黨立委沈伯洋擔任顧問，但亂搞軍事搞得亂七八糟。

張延廷指出，「零日攻擊」有三大問題：背離事實、意識形態和先射箭再畫靶。他認為拍戲應先找專家研討，還需要有軍事、國防專業、歷史等背景的顧問群，才能推出劇本。其次，全劇太過意識形態，一味醜化不能貼近事實就會淪於偏執、不客觀；尤其很明顯先射箭再畫靶，為某一政黨服務，拿國家的錢為政黨宣傳。他強調，台灣現在最重要的是團結而不是鬥爭，但是當家的賴政府卻猛鬧事，製造對立批鬥。他更質疑，這種戲劇要花2億元，根本是在撈錢，到底把錢花去哪了？

對於「零日攻擊」請來民進黨立委沈伯洋擔任顧問，張延廷說，隔行如隔山，沈伯洋根本沒當過職業軍人，應該先去學一學，否則亂搞軍事搞得亂七八糟，弄得台灣人心浮動、社會動盪。

他進一步質疑，近期媒體出現許多軍事名嘴，但如沈伯洋、于北辰「根本不是個咖」！他說于北辰應該先去補考數學，沈伯洋應該先拿到正教授資格再說。張延廷強調，自己在服役時就取得博士資格，曾任空軍航空技術學院、空軍官校等兩所國立大學校長，服役時拿過42座勳獎章，還寫過一千多篇文章，和沈、于根本是完全不同檔次。

張延廷說，他年輕時飛號稱「寡婦製造機」的F-104戰機，曾經3次歷經緊急情況，讓他體驗生命的意義，如今身邊很多親友勸進他出馬參選民代，他個人一切隨緣，不過他認為民進黨的貪腐、雙標，全因好人太過沉默，才會造成壞人囂張，如果有機會就應該站出來，帶來一些台灣缺少的正能量。