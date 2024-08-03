川普稱台灣應該交保護費 最新民調揭我國7成民眾不贊成

美國前總統、共和黨總統候選人川普在接受「彭博商業周刊」專訪時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。根據最新民調顯示，我國有高達70%民眾不贊成付美國保護費，只有14%贊成。值得一提的是，交叉分析顯示，國民黨支持者最擔心川普當選。

「TVBS民調中心」詢問我國民眾「美國共和黨的總統候選人川普，認為台灣應該要付美國保護費，請問您贊不贊成支付這筆費用？」調查結果顯示，非常贊成5%、還算贊成9%、不太贊成22%、很不贊成48%、沒意見15%，整體有多達70%民眾表示不贊成付美國保護費，僅有14%表示贊成。

由於目前川普與民主黨準總統提名人賀錦麗的聲勢不相上下，TVBS民調中心也詢問我國民眾是否擔心川普當選美國總統。調查結果顯示，有30%民眾表示擔心，但有52%民眾表示並不擔心，17%沒有意見。

交叉分析顯示，國民黨認同者表示擔心的比例較高，為44%，但也有42%不擔心；民進黨認同者有29%表示擔心，54%並不擔心；中立民眾23%擔心，也低於58%不擔心。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年7月22日至8月1日晚間6時30分至10時00分，共接觸1400位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為279位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1121位（市話561、手機560），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理；調查經費來源為TVBS。