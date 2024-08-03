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柯文哲黨慶致詞指高虹安判決 看起來司法像政治打手

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
柯文哲在民眾黨慶致詞，提及從大法官裁准國會改革法案暫時處分到高虹安判決，司法看起來像是「政治打手」。記者劉學聖／攝影
柯文哲在民眾黨慶致詞，提及從大法官裁准國會改革法案暫時處分到高虹安判決，司法看起來像是「政治打手」。記者劉學聖／攝影

民眾黨今在高雄舉行第2屆黨代表大會，黨主席柯文哲致詞時說，台灣面臨境外勢力壓迫，現在最需要的是團結國人，但執政黨不斷以意識形態在內部製造敵人，在野時高舉民主進步先鋒大旗，獲得政權後卻在各項改革議題上自我閹割，各項議題，通通都貼上中共同路人標籤！而司法是維護社會公義的最後一道防線，應當被人民信任，但從大法官裁准國會改革法案暫時處分，到高虹安判決，看起來像是「政治打手」。

民眾黨在高雄舉辦第2屆黨代表大會暨5周年黨慶，今天黨代表大會上，全體黨代表表決通過組織章程修正，現行制度當然中央委員包含各立法委員，未來將侷限於黨團總召、副總召、幹事長，另新增縣市議會黨團總召，且規定票選中央委員人數不得低於當然中央委員及指定中央委員的總數，將自下屆黨代表大會第一次會議開始實施。

柯文哲致詞時表，新國會今年2月上任，台灣民眾黨雖僅8席，仍發揮最強的戰力，我「們不做小藍也不是小綠，台灣民眾黨有自己的政黨主體性，不敢忘記選舉時對公民社會的承諾，致力推動勞工加薪等，「我們不可能一天改變這國家，但不要幻想什麼都不做這國家會改變」。

他批，執政黨一方面強調「非核家園沒有改變」，行政部門又釋放支持核能訊息，讓大家無所適從，這並非一個負責任、有魄力政府應有的態度，是我們對現今執政黨最大失望之處。

柯說，台灣面臨境外勢力壓迫，現在最需要的是團結，但執政黨在野時高舉民主進步先鋒大旗，獲得政權後卻在各項改革議題上自我閹割，從國會改革、司法改革、媒體改革到新住民基本法等各項議題通通都貼上中共同路人標籤。司法是維護社會公義的最後一道防線，應當被信任，但從大法官裁准國會改革法案暫時處分，到高虹安那些判決，看起來像是政治打手，人民對司法信任的疑慮，才是我們所真正擔憂的。

台灣民眾黨 司法改革 國會改革法案 柯文哲 高虹安

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