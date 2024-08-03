最新民調／國會改革釋憲 4成信任大法公正、3成7不信任

國民黨與民眾黨聯手通過國會改革法案，憲法法庭日前裁准部分條文暫時處分。TVBS民調中心公布民調，有32%支持大法官暫時停止執行處分，28%不支持。對於大法官能否公正判決國會改革法案釋憲案，有40%民眾表示信任大法官能公正判決，但也有37%表示不信任，民眾態度分歧。

國會職權修訂法案三讀通過後，總統賴清德、行政院、監察院，與民進黨立法委員等，針對修法內容聲請釋憲及暫時處分。 憲法法庭近日裁准暫時處分，宣佈這次修法內容的多數條文，都必須在釋憲案宣判前，暫時停止執行。

TVBS民調中心公布最新調查結果，對於大法官作成暫時處分，有48%民眾表示知道這件事，52%表示不知道。對於大法官暫時停止執行國會職權法案修法的決定，有32%表示支持，28%不支持，態度不一，同時有40%民眾無法表示意見。

交叉分析顯示，知道暫時處分的民眾，有48%表示支持，也有41%不支持。與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者有57%表示支持，13%表示不支持，30%沒意見；國民黨認同者則有47%不支持，19%支持；中立民眾態度分歧，支持與不支持比例皆為26%，有48%沒有表示意見。 40%民眾信任大法官會公正判決，37%不信任，態度分歧

對於大法官是否能公正判決國會職權法案修法的釋憲案，有40%民眾表示信任大法官能公正判決，但也有37%表示不信任，民眾態度分歧，另外有23%沒有表示意見。交叉分析顯示，民進黨認同者有72%表示信任，國民黨認同者則是69%不信任；中立民眾有34%信任，也有31%不信任。

此次民調時間為7月22日至8月1日晚間6時30分至晚間10時；調查方法採用市話、手機併用的雙底冊抽樣調查；人員電話訪問有效樣本：1121位（市話561、手機560）20歲以上台灣民眾；抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內；經費來源：TVBS。