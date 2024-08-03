民眾黨通過高虹安條款 將籌設「法律及危機應對委員會」

民眾黨第二屆黨代表大會今天在高雄展覽館舉行 會前傳出有黨代表有意提案增設副主席一席，人選鎖定前立委蔡壁如，不過，與會人士轉述，現場沒有黨代表提出該提案，而是通過另外兩個提案，一案是中央委員組成，應該由票選的黨代表多於當然黨代表。會中也同時通過一項臨時動議，將研擬針對黨內發生重大事件，要提供當事人法律或心理諮詢資源。

民眾黨今天上午舉行黨代表會大會，會中通過表決通過組織章程修正，現行規定當然中央委員包含黨主席、黨員擔任總統、副總統、立法委員、直轄市市長、縣市長等，黨代表提案將立法委員修改為黨團總召、副總召、幹事長，並新增各縣市議會黨團總召集人。

同時，明訂出票選中央委員席次最少為9席，候補至多5席，由全體黨員代表票選產生，票選中央委員席次不得低於選舉當時當然中央委員及指定中央委員之總數。如任期中遇到票選中央委員請辭或因故無法執行職權，以及任期中當然委員人數增加等兩種狀況，由候補人選依次遞補，其任期至原中央委員之任期屆滿日。

此案在黨代表大會中經過表決，出席74位中央委員，68位贊同無人反對通過，此案將自第三屆黨員代表大會第一次會議開始實施。