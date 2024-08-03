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黨內建議罷樑前開全代會 黃健庭：算一算11月比較可行

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨中央委員建議於基隆市長謝國樑罷免案前移師基隆舉行，黨祕書長黃健庭表示，如果罷免案成案的話，投票時間可能9月底或10月初，且接下來還有立法院攻防，算一算差不多11月比較可行。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央委員建議於基隆市長謝國樑罷免案前移師基隆舉行，黨祕書長黃健庭表示，如果罷免案成案的話，投票時間可能9月底或10月初，且接下來還有立法院攻防，算一算差不多11月比較可行。圖／聯合報系資料照片

國民黨今天舉行中央委員座談會，由黨秘書長黃健庭主持，會中有中央委員建議應該於基隆市長謝國樑罷免案前移師基隆舉行，黃健庭表示，如果罷免案成案的話，投票時間可能9月底或10月初，且接下來還有立法院攻防，算一算差不多11月比較可行。

國民黨今天舉行「113年中央委員座談會」，由於黨主席朱立倫今天前往基隆市為遭遇罷免危機的謝國樑打氣，改由黃健庭主持會議，傳出有中央委員為此感到不滿。國民黨立委、中常委鄭正鈐緩頰，黨主席的事情很多，最近大家關注基隆市罷免案，他認為朱立倫到基隆市協助處理反罷免也算適當。

中央委員李德維也說，對於中央委員講的話，黨中央有沒有聽進去、做不做得到，才是最重要，至於是黨主席或秘書長出面主持會議並非重點，如果黨中央沒有察納雅言，中央委員建議沒有得到實際用處，才是緣木求魚。

黃健庭會後轉述，今天的座談話是因去年有中央委員提出，希望中央委員會不要每年只開一次，如果可以有多一些機會跟黨中央溝通，就能有比較多的貢獻，所以他們就利用立法院休會時間，舉辦了這樣的座談會，因為黨章規定中央委員會一年開會一次。

黃健庭指出，今天有很多中央委員從中南部上來，總共出席45位，黨中央請立委謝龍介、吳宗憲報告立法院在這段期間的攻防，特別針對國會改革及後續的憲法法庭部分，讓中央委員更清楚現在的狀況。

黃健庭提到，中央委員就南部災情、青年議題、黨部主委產生方式等議題提出建言。針對黨部主委選舉方式，黃健庭特別說明，根據黨章，縣市黨部主委「得」由選舉產生，過去也示範過，但效果沒有很明顯，由於地方黨部很拮据，誰當主委就要扛起柴米油鹽醬醋茶這個重擔，所以並不容易。

至於有中央委員建議在罷樑案前到基隆舉辦全代會，黃健庭說，如果罷免案成立，投票時間可能在9月底或10月初，根據黨章定須要兩個月前公告，現在處理可能已經來不及，不過這些建議都會納入考量。至於何時舉行全代會，黃健庭說，立法院開議以後，會有很多攻防，如果罷免案是10月初投票，等整個事情穩定下來後，算一算差不多11月開會，是目前比較可行的時間點。

談及罷樑案，黃健庭指出，這段期間黨中央跟基隆方面已經建立很好的平台，周一至周五黨務系統每天都在地方舉辦說明會，周六、周日也都安排重量級人士到基隆站台，就是要把整個氣勢做出來，一定要打贏這場仗。

國會改革 憲法法庭 罷免 謝國樑 鄭正鈐 黃健庭

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