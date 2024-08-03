京華城案柯文哲嗆不要理「簡七段」 簡舒培反酸：不敢來是俗辣

北市議員簡舒培昨爆，京華城案是時任市長柯文哲親簽，柯今反駁，簡七段講的話，不要去理她，結果昨天被彭振聲打臉，他強調對整個案子還是相當有信心。簡舒培今說，不知道彭是受什麼妖魔鬼怪施壓，必須在吐露實情後匆忙玩文字遊戲，她也嗆柯，好膽就來北市議會接受調查，「如果你不敢來，你就是俗辣。」

簡舒培表示，她昨天揭露彭振聲的說法，直指京華城的容積獎勵就是時任市長柯文哲自己簽的，而她公開講的內容，都是彭所說，也完全與調閱資料的所有內容相符，沒有所謂的「加油添醋」。

她提到，彭只說自己沒提「京華城案由柯文哲自己簽」，說都更容獎「是最高首長的行政裁量權」，對於她所陳述的其他內容都沒否認，而北市最高行政首長是柯文哲，「最高首長的行政裁量」就等同於「柯文哲決定」。彭只是換句話說、玩文字遊戲，沒想到柯還真的只看標題不看內文。

簡舒培說，能簽都市計畫公告的人，不是副市長就是市長，京華城案送到都委會討論的專簽是柯蓋的章，送給京華城20%容積獎勵的專簽也是柯蓋的章，還有他親簽日期。

簡舒培直言，她不知道彭振聲是受到什麼牛鬼蛇神、妖魔鬼怪的施壓，必須在吐露實情後又匆忙玩文字遊戲，隔空向柯文哲表忠來保護自己，只能希望柯文哲還有一點點良知，不要當這個妖魔鬼怪。

簡舒培說，北市議會京華城調查小組預計8月20日訪談彭振聲，但柯文哲親簽京華城案，給出超乎想像的都更容積，全都不合常理，整個決策過程還是要跟市民清楚交代，「如果柯文哲真的自認清白，就到議會來直球對決，不要躲起來當俗辣。」

至於柯文哲酸她沒信用，簡舒培反諷，柯文哲自己政治誠信破滅，所謂的公開透明、刀叉吃人肉早在市長任內就一一破功，現在為了幫自己開脫，連圖利不犯法都能公開講，這種政客的腦袋裡還有「信用」兩個字？