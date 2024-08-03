京華城原排不進都委會 游淑慧曝：因柯文哲交辦才排入

京華城容積率，爭議持續不斷，台北市前市長柯文哲上午受訪指出，他對整個案子相當有信心，要相信制度不是相信個人；另外，前副市長彭振聲昨天回應聯合報指市府官員不可能私下協助京華城案進到都委會，必須先送進都發局初審後，再排入都委會。但議員游淑慧今質疑，京華城原排不進都委會，因柯文哲交辦才排入。

游淑慧是市議會京華城案專案小組召集人，針對彭振聲昨天回應媒體，她今在臉書指出，這點正是當時她調查質疑的重點，因為京華城案不是由程序收件評估，而是本來排不進都市計畫委員會的案子，正因為市長交辦才排入。

其次，柯前市長每次都拿程序和公務員來背書、擋責；強調這個案子要經過數次都市計畫委員會的審查，整個過程中還包括有3組專案小組。每次聽到柯前市長這種論點，就覺得這個男人沒良心又沒擔當，闖完禍不認帳，是柯文哲的交辦，才讓那麼多公務員必須碰這個他們一直在抗拒的案子。

游淑慧指出，簡單來說，沒有柯的指示、沒有彭振聲副市長和黃景茂前局長的後續執行，這個案子送不進都市計畫委員會審查，也根本沒人會幫它特殊召開三次專案小組研議。

她說，事實上，若是去查資料，過去都發局和京華城交手已長達10年以上，監察院、都審、行政法院，基本上都發局都是堅守立場的，直到柯文哲介入、收案、交辦後，之後多次的都審會議、內部會議，公務員突然就棄守了，在最關鍵的容積獲得的都市審議階段，各局處官員幾乎集體噤聲，沒有意見表達。

游淑慧表示，舉幾個調查中發現的例子來說，有學者專家質疑容積獎勵取得與付出，對價性與公益性不足；也就是拿到太多、付出太少。但最後呢？市長便當會中，指示盡速協助辦理，市府官員就沒有估價評估，還是照單全收。

例如她問都發局，「認養基地西側復盛公園」，可以獲得4%容積獎勵，1117坪、市價約20幾億、這樣合理嗎？有沒有估算過對價？有沒有先問過工務局？結果都發局回復，他們「沒有事先問過」、也沒有估算過對價性。而當事人工務局也沒有在都審會上表達意見，人家要跟市府換容獎，提出的條件合不合理，都不用算的？

她說，另一個例子也很瞎。專案小組成員許淑華議員，也是選區議員，她在調查會議中質疑，給了京華城這麼大的開發量體，對於當地交通的影響和衝擊怎麼處理？同樣也是都審委員的交通局，居然在歷次都審會中，都沒有提出意見和環境補償的要求。