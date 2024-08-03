綠欲開臨時會審人事案 王鴻薇：踐踏國會 氛圍不會好

因4位NCC委員屆滿卸任，但由於相關人事案仍卡關，原NCC副主委翁柏宗被指定代理NCC主委，民進黨要求加開臨時會處理人事案。國民黨立委王鴻薇今日表示，先踐踏在野黨跟國會，再要求國會配合加開臨時會，氛圍會好嗎？民進黨態度鴨霸。

針對是否加開臨時會，王鴻薇說，民進黨現在對外說8月中旬要加開臨時會，事實上關於考試委員的名單或NCC委員人事名單，民進黨都是延後提交。而且，在立法院三讀通過NCC組織法修正案，刪除延任條款後，行政院竟直接指定翁柏宗代理主委，完全不甩立法院修法，這是踐踏國會的行為。

王鴻薇表示，這時又要求在野黨要配合民進黨召開臨時會，難道今天行政院、民進黨先踐踏了在野黨，踐踏國會，再要求國會要配合開臨時會嗎？如果態度這麼鴨霸，請問開臨時會的氣氛會好嗎？民進黨不要想什麼都要全拿，不要想自己想要什麼就要什麼，難道民進黨可以為所欲為，要求在野黨完全配合嗎？