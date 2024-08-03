民眾黨第二屆黨代表大會 柯文哲坐黃國昌身邊

民眾黨第二屆黨代表大會今天在高雄展覽館舉行，開場時與民眾黨立法院黨團總召集人黃國昌、秘書長周瑜修等幹部一起坐在發言台的位置，立法委員黃珊珊也出席這次黨代表大會，但她的位置被安排在發言台前第一排的黨代表座位，柯文哲要起身致詞時，黃國昌與黃珊珊都拍手鼓勵，黃珊珊還拿手機拍攝柯文哲講話的畫面。

今天上午民眾黨在高雄展覽館舉辦第二屆黨代表大會，黃珊珊10:47:在開會前帶著墨鏡，快步走過媒體聯訪區，直接進入會場；約1分鐘後柯文哲才在民眾黨高雄市黨部主委莊貽量陪同下，走向媒體聯訪區，柯文哲接受訪問後才進入會場。

柯文哲受訪時回應藍白合問題時表示，藍白合如果是合作的合可以，類似現在立法院，但如果是合併的合，「我看就不行，DNA差太多了」，而對於民眾黨內是否有人對高虹安涉貪事件開砲，柯文哲沒有回應。

柯文哲致詞時說，今年2月1日新國會成立，民眾黨雖然只有8席，但已發揮關鍵八席的力量，「在黃國昌總召的帶領下，發揮最強的戰鬥力」，民眾黨不會是小藍營、也不會是小綠營；民眾黨以後在政策會先提出看法，跟社會說明，再看國民黨、民進黨要不要跟進。