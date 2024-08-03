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揭中華電信也投資認知作戰台劇 王鴻薇索資被拒提供

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

台劇「零日攻擊」被揭發獲政府高額補助，國民黨立委王鴻薇再指中華電信也有投資，詢問中華電信卻被以商業機密為由，拒絕提供相關資料，她今日疑，難道中華電信也知道投資有問題？

王鴻薇說，在她揭發文化部、國發基金投資高達1億1000多萬給「零日攻擊」，做民進黨的認知作戰片後，她聽到中華電信也有很多的投資。

王鴻薇指出，可笑的是當她去詢問中華電信時，中華電信竟以商業機密為由拒絕提供。請問中華電信不是公股民營公司嗎？政府有其股權，且中華電信也是上市公司，不應該讓廣大的股東知道投資了什麼嗎？如果這個投資是正大光明的，有什麼好藏著掖著？以商業機密為由搪塞，中華電信也知道這筆投資是有問題的嗎？

王鴻薇強調，問題最主要的癥結點還是中華電信或交通部，任由中華電信可以私下來做投資，被踢爆之後竟然不敢公諸於世。

台劇「零日攻擊」被揭發獲政府高額補助，國民黨立委王鴻薇再指中華電信也有投資，詢問中華電信卻被以商業機密為由，拒絕提供相關資料，她今日疑，難道中華電信也知道投資有問題？圖／立委王鴻薇臉書
台劇「零日攻擊」被揭發獲政府高額補助，國民黨立委王鴻薇再指中華電信也有投資，詢問中華電信卻被以商業機密為由，拒絕提供相關資料，她今日疑，難道中華電信也知道投資有問題？圖／立委王鴻薇臉書

中華電信 文化部 王鴻薇 零日攻擊

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