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民眾黨是否提案新增副主席 柯文哲：15個黨代表聯署就可以成
民眾黨第二屆黨代表大會今天在高雄展覽館舉行。被問到有沒有黨代表提案新增副主席？民眾黨主席柯文哲說，等一下進去再說，「反正有15個黨代表聯署就可以成」。針對外界爆料有民眾黨議員想跳船到國民黨？柯文哲說，現階段會跳到民眾黨的比較多。對於民眾黨內是否有人對高虹安涉貪事件開砲，柯文哲沒有回應。
有媒體問柯文哲，妻子陳珮琪在臉書發文表示柯文哲在2024總統大選「藍白合」過程中有「一絲絲後悔」，「會不會覺得沒有這個過程，民眾黨就超車成為第二大黨？」柯文哲說，當時在藍白合「白的先跑掉一半」，藍白如果是和平的「和」，沒有問題，類似現在立法院，「我們仍可合作」；柯文哲用手寫「合」並表示，如果是合作的合可以，「合併的合，我看就不行，DNA差太多了」。
有媒體問柯文哲，妻子陳珮琪提及退休後想入黨，會同意嗎？推什麼職務？柯文哲說，入黨是每個人的權利，她要入黨當然表示歡迎。
針對有民眾黨議員想跳船到國民黨？柯文哲說，現階段會跳到民眾黨的比較多。
被問到最新民調民眾黨支持度僅剩6.2%，會不會是立院黨團的事情影響？柯文哲說，根據政治實務經驗，我們民調高低「看每天政論節目在罵就知道」，如果民調很低，民進黨不用每天花這麼大力氣，來抹黑、攻擊民眾黨。
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