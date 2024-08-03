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影／晶華案遭批自創容積獎勵？ 柯文哲：台北市議會要對付我

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天上午到高雄展覽館，出席台灣民眾黨第二屆黨代表大會。記者王勇超／攝影
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天上午到高雄展覽館，出席台灣民眾黨第二屆黨代表大會。記者王勇超／攝影

民眾黨主席柯文哲今天上午到高雄展覽館，出席台灣民眾黨第二屆黨代表大會，入場前接受媒體聯訪，被問到晶華案遭批自創容積獎勵？柯文哲說，「亂講的話不要去理他」，並強調台北市府公開透明，不要說市長沒辦法決定，就算主辦的副市長彭振聲也沒辦法一人決定，議會搞委員會、專案小組，「大家很清楚要對付的就是柯文哲」。

柯文哲日前接受專訪時，談及外界質疑容積獎勵大放送給京華城一事，竟脫口稱 :「對啦、圖利，啊哪個地方不合法？講不出來。」引發關注，台北市議會成立的京華城容積違失案專案調查小組預計8月20日邀訪關鍵人物、前台北市副市長彭振聲，外界研判調查進度應能有重大進展。

針對彭振聲被邀訪，柯文哲今天上午接受聯訪時表示，彭振聲願意出席就讓他出席，議會搞委員會，專案小組，大家很清楚要對付的就是柯文哲，他也不想和他們起舞，「我的態度從頭到尾都很清楚，把所有資料上網公開，那裡有問題，我會回答，但是我不想幫人製造聲量！」

被問到晶華案遭批自創容積獎勵？柯文哲說，「亂講的話不要去理他」，昨天說彭振聲講什麼，結果彭出來接受訪問直接打臉，整個案還是相當有信心，「我們要相信的是制度，不是案子」。

柯文哲說，這種案子要經過都市委員會，都市審議委員會，這兩個委員會查過，過程中有三個專案小組，人員也不是重複的，都發局上下這麼多官員，且台北市府公開透明，這種會議紀錄都是公開上網，再怎樣，府內電子系統都在，有晨會紀錄，這種委員機制，要出問題很難，不要說市長沒辦法決定，就算主辦的副市長彭振聲也沒辦法一人決定。

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天上午再高雄展覽館，接受媒體聯訪。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天上午再高雄展覽館，接受媒體聯訪。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨 彭振聲 柯文哲

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