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綠黨團籲開臨時會處理人事案 鄭正鈐：好像在情勒在野黨

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對是否開臨時會，國民黨立委鄭正鈐表示，民進黨過去執政8年，對於相關人事案都很有經驗，這次弄到最後才要逼迫所有政黨開臨時會，好像在情緒勒索在野黨。記者王千豪／攝影
針對是否開臨時會，國民黨立委鄭正鈐表示，民進黨過去執政8年，對於相關人事案都很有經驗，這次弄到最後才要逼迫所有政黨開臨時會，好像在情緒勒索在野黨。記者王千豪／攝影

由於國家通訊傳播委員會（NCC）4位委員任期已屆，再加上考試院人事案迫在眉睫，民進黨立法院黨團呼籲在野黨團，同意召開臨時會，完成人事同意權行使。國民黨立委鄭正鈐表示，民進黨過去執政8年，對於相關人事案都很有經驗，這次弄到最後才要逼迫所有政黨開臨時會，好像在情緒勒索在野黨。

立法院朝野雙方近來因是否舉行臨時會隔空叫陣。鄭正鈐表示，民進黨團應該要先請立法院長韓國瑜召集朝野協商，三黨團都要有共識，才能夠來召開，且須把具體議程一項一項列出來。鄭正鈐也說，民進黨執政8年，對於考試院、NCC人事案應該很有經驗值，這一次弄到最後才要逼迫大家一起開臨時會處理人事案，以這個角度來說，很像在情勒在野黨。

鄭正鈐認為，民進黨現在還沒有看到立法院的生態，可能還認為立法院的生態跟過去8年一樣，想怎麼做就可以隨時怎麼做，他呼籲民進黨面對現在的立法院現實。

國民黨立委謝龍介表示，民進黨沒有善意，不遵守已經通過的法案，投機取巧把已到任的NCC委員，繼續聘任為代理主任委，基本上就是不願意對在野黨釋出善意、不願意對NCC改革釋出善意，他認為國民黨沒有必要配合民進黨召集臨時會，但黨團可以坐下來協商。

謝龍介批評，這次淹水災情，家中淹水30公分跟150公分的，拿到的錢都是3萬5千，更有全部家當流走、稻作全部流走，但他沒有看到執政黨因為要救災民開臨時會，而是為了謀權、奪權，希望在野配合開臨時會通過人事案，「我個人不支持」。

民進黨 鄭正鈐

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