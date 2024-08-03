深耕中南部...赴高雄出席黨代表大會 柯文哲：民眾黨絕非小藍小綠

台灣民眾黨今日在高雄舉辦第二屆黨代表大會，黨主席柯文哲在致詞時一再強調黨內核心價值，除了理性、務實、科學精神外，更跳脫藍綠，堅持自身政治價值，提出公糧收購、加薪二法、新住民基本法等議題，他也在大選後持續檢討改進，希望未來民眾黨能成為台灣社會的最大公約數，是民眾喜歡的品牌。

柯文哲說，這次5周年黨慶選在高雄舉辦，證明民眾黨要深耕中南部的決心，5年前創黨時僅有100名黨員，如今已有2萬2千多名，站穩國會第三大黨，而黨內最優良的文化就是認真工作、反省改進，一路上即便風雨飄搖仍一步步克服，他也在大選之後變了許多檢討會，未來民眾黨的組織架構會朝向去中心化、扁平化、Ｅ化3大方向，成立包括國際事務部、中央政策會等，用新的技術打造創新的政黨。

「民眾黨絕對不是小藍小綠，8席立委是國會關鍵8席！」柯文哲說，民眾黨已經取回政黨主體性，面對政策時會主動性先提出看法並向社會說明，再看藍綠是否要跟進，這是立院第一會期也做了很多事情，例如打破65歲退休規定就是一項革命性的里程碑，還有健保點值、電價、公糧收購、加薪二法、新住民基本法、詐騙加重處罰等，民眾黨都有提出藍綠之外更務實的看法，也有所突破。

柯文哲表示，藍綠都在用意識形態操控社會，民眾黨與藍綠最大的差別在於堅定政治價值，保持理性、務實、科學精神，要求執政黨更加審視非核家園、歐盟課徵碳稅、中央與地方財政收支法等議題；柯說他的老師陳耀昌曾出版「島嶼DNA」一書，內容提及台灣人有百越、平埔、白人、 西歐和阿拉伯血緣，「代表台灣是個移民社會，必須給台灣新的定義」，住在台灣、喜歡台灣、認同台灣就是台灣人。