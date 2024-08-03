賴清德靠奧運大賺網路聲量 粉絲互動表現成長六成

巴黎奧運開幕至今近一周，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集巴黎奧運開幕以來，藍綠兩黨公職人員的官方臉書數據。結果發現，綠營政治人物在聲量上大勝藍營政治人物，政治人物臉書粉專中與奧運相關的貼文互動數前十名全部由民進黨籍公職包辦。

TPOC指出，賴清德靠著8篇貼文獲得逾14.3萬次的貼文互動數網路聲量居冠；第二名是立委王定宇，共發出5篇貼文獲8.4萬次互動；第三名是立委郭昱晴，發16篇貼文獲3.8萬次互動；前總統蔡英文則是發1篇文就獲得3.2萬次的互動；新北市議員卓冠廷則靠2篇貼文獲得2.5萬次粉絲互動排名第五；另外包括立委蔡其昌、洪申翰、林宜瑾、蘇巧慧、屏東縣長周春米均以破萬次的貼文互動數，擠進前十名。

TPOC表示，自巴黎奧運開幕前一日起至8月1日止，民進黨黨公職人員於臉書粉專上的奧運相關貼文總數為258則、共創造49.8萬次粉絲互動數；國民黨公職人員相關貼文總數只有55則、共創造5.6萬次粉絲互動數，藍綠兩陣營「瘋奧運」的程度大相逕庭。

TPOC指出，進一步分析綠營政治人物們搶搭奧運熱潮的方式，例如王定宇擅長發短文，以一張照片配一句話，在賽事結果出爐後第一時間恭喜、鼓勵選手；郭昱晴則是跟進賽事最新進度，與網友們分享勝利的喜悅。至於賴總統身為運動迷，除了分享台灣選手們在賽場上的成績表現，也提及「文化奧運」台灣館讓世界看到台灣電音、廟宇文化，吸引不少網友迴響，總共吸引14.3萬次貼文互動，可說是這波搶聲量戰當中的金牌得主。