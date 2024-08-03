疑大法官穿小鞋 翁曉玲：國會改革釋憲 書狀見首不見尾

民進黨兵分四路就國會改革法案，聲請大法官憲法法庭判決，6日將舉行言詞辯論庭。國民黨立委翁曉玲今日質疑，這次與憲法法庭交手過程中，發現憲法法庭很多地方似乎是有意給立法院訴訟代理穿小鞋，作業程序上既不透明公開， 而且處處設限。

翁曉玲昨日揭露法務部也加入國會改革釋憲戰，她今日再疑憲法法庭刻意為立法院訴訟代理穿小鞋。

翁曉玲說，她提出的司法院長許宗力和許志雄大法官的聲請迴避書狀， 為什麼不公開？ 在憲法法庭網站上只看到他們駁回此份迴避書狀的裁定書。對民眾而言，只看到結果，卻不知道為什麼立法院機關代表會提出他們要迴避的原因，這樣資訊揭露一半公平嗎？有維護民眾知的權利嗎？

翁曉玲提到，民眾黨立委黃國昌親自去憲法法庭閱卷，什麼也看不到，看不到作成這個案件的受理評議報告，也看不到會議記錄，只看到極為簡單的記錄表格。

翁曉玲說明，按照憲法訴訟法的規定，聲請機關的訴訟書狀應該要送達相對機關，可是立法院根本沒有收到民進黨黨團、總統府、行政院、監察院的聲請書狀，黃國昌在憲法法庭公開詢問許宗力此事，許宗力竟然說憲法法庭網站有公開了，所以無須再送達， 這樣的說法合理嗎？再說，1日下午收到憲法法庭書記處通知，說書狀如果超過20頁，他們只會公開前20頁。

翁曉玲強調，立法院訴訟團隊早在7月31日前就寄送書狀到憲法法庭了，這次要答辯的議題非常之多，短短20頁，根本講不完， 難免會寫超過20頁。再說憲法法庭要求書狀限於20頁的規定，不過就是內規，過去有太多釋憲案當事人繳交書狀也都超過20頁， 照樣公開，也沒說只公開前20頁，超過的部分就不公開。真沒想到，憲法法庭這次對本機關訴訟代理人所提書狀，竟然只公開前20頁，後面就截斷了，書狀見首不見尾，這還是一份完整的書狀嗎？

翁曉玲說，一早幾位對國會改革釋憲案有興趣的教授們傳來訊息問她，為什麼憲法法庭公告的立法院訴代答辯書狀不完整？她說她不知道原因為何，這要問許宗力。 以目前電子化作業程序而言，根本沒有公開全文的困難，莫非許院長不想讓全民清楚了解在這場世紀憲法訴訟案中，攻防雙方各自所提的法律論述，好讓社會公評嗎？