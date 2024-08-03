聽新聞
test
0:00 / 0:00
看完總統府資政、國策顧問名單 沈富雄稱「用人奇怪」：對他敬意煙消雲散
總統府昨天公布新聘資政27人、國策顧問73人，包含去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發回聘資政、台南「府城之光」電台負責人康銀壽為國策顧問。前立委沈富雄表示，這個名單已經讓他對賴清德的敬意煙消雲散。
沈富雄在節目「少康戰情室」表示，一個總統，可以營造很多假象，讓人民相信他是好人，我對賴清德有一點殘餘的敬意，但看到昨天的名單後，所有的敬意都已經煙消雲散，因為可以從總統提出的名單中看出，他是怎麼樣的一個人。
沈富雄說，這幾年來資政和國策顧問名單的腐爛，大家其實已經沒什麼敬意了，名片上有一個總統府資政就可以行走天下，有的人流口水想進名單，千拜託萬拜託，結果名單出來後，失望的一堆，但是也有風骨的人，怎樣都不當，但這種人通常有本錢，連總統都捨不得，但台灣卻少之又少。
沈富雄指出，賴清德的名單中很多台南人，代表賴清德多年和台灣的關係，例如韓良誠，就是他媽媽的醫生，沈富雄坦言，賴清德用人很奇怪，國策顧問和資政，已經失去原有的功能，就是個酬庸，讓你臉上有光彩而已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言