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看完總統府資政、國策顧問名單 沈富雄稱「用人奇怪」：對他敬意煙消雲散

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

總統府昨天公布新聘資政27人、國策顧問73人，包含去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發回聘資政、台南「府城之光」電台負責人康銀壽為國策顧問。前立委沈富雄表示，這個名單已經讓他對賴清德的敬意煙消雲散。

沈富雄在節目「少康戰情室」表示，一個總統，可以營造很多假象，讓人民相信他是好人，我對賴清德有一點殘餘的敬意，但看到昨天的名單後，所有的敬意都已經煙消雲散，因為可以從總統提出的名單中看出，他是怎麼樣的一個人。

沈富雄說，這幾年來資政和國策顧問名單的腐爛，大家其實已經沒什麼敬意了，名片上有一個總統府資政就可以行走天下，有的人流口水想進名單，千拜託萬拜託，結果名單出來後，失望的一堆，但是也有風骨的人，怎樣都不當，但這種人通常有本錢，連總統都捨不得，但台灣卻少之又少。

沈富雄指出，賴清德的名單中很多台南人，代表賴清德多年和台灣的關係，例如韓良誠，就是他媽媽的醫生，沈富雄坦言，賴清德用人很奇怪，國策顧問和資政，已經失去原有的功能，就是個酬庸，讓你臉上有光彩而已。

沈富雄 賴清德

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