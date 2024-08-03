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批文化部放任史博館長懸缺 藍智庫：民進黨不重視中華文物

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國立歷史博物館長王長華今年8月1日屆齡退休，現由副館長王逸群代理。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天表示，王長華一年前臨危授命，接下史博館館長，文化部就應該清楚王今年7月屆齡退休，但是文化部卻忽而不視，遲遲沒有作為。圖／聯合報系資料照片
國立歷史博物館長王長華今年8月1日屆齡退休，現由副館長王逸群代理。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天表示，王長華一年前臨危授命，接下史博館館長，文化部就應該清楚王今年7月屆齡退休，但是文化部卻忽而不視，遲遲沒有作為。圖／聯合報系資料照片

國立歷史博物館長王長華今年8月1日屆齡退休，現由副館長王逸群代理。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天表示，王長華一年前臨危受命，接下史博館館長，文化部就應該清楚王今年7月屆齡退休，但是文化部卻忽而不視，遲遲沒有作為，民進黨執政「去中化」，讓中華文物不受重視。

陳學聖表示，文化部兩天前可以一口氣換掉四個一級主管，連台灣文學館、史前文化館都有新館長，唯獨史博館館長依然出缺。這不禁讓人想到忝列閣員的故宮院長，在賴政府新內閣都已新生訓練了，故宮院長蕭宗煌是否留任，還是換新人，竟仍懸在空中，徒增當事人磨難。

陳學聖指出，故宮和史博館是台灣兩大收藏中華文物最多、最精采的博物館，但因民進黨執政的「去中化」，讓寶藏不受重視，連主事館長都頻頻異動、難產，這對博物館的永續營運，是非常大的傷害。尤其史博館改建後，問題叢生，定位不明，典藏庫房沒有著落，藏品四散各方，在在需要穩定的營運團隊。

陳學聖奉勸民進黨政府，文化寶物是沒有黨派色彩，是全體人類共有的歷史珍貴資產，不可以用狹隘的政黨偏見，限縮了博物館的發展，妨害了民眾親顏的權利。

博物館 史博館 文化部 陳學聖 館長

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