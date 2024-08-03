「兩區、兩國」一樣？學者：恐瓦解兩岸條例政治基礎

兩岸定位敏感，賴政府上任後的「新兩國論」多次引發爭議，陸委會副主委梁文傑日前在網路節目指出，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的。但有學者示警，這一旦確認為官方用語，恐將瓦解「兩岸人民關係條例」具有的「創造性模糊政治基礎」作用。

台灣大學政治學系教授張登及分析，梁文傑說法背後的邏輯像是「時過境遷」。因為「憲法增修條文」與「兩岸人民關係條例」制定時，是在「國家未統一」的概念下區分兩個治權區域。而如今把立法時的「國家未統一」的兩區直接等同於兩國，他認為，「不只是戰略清晰，也是法理清晰」。

張登及示警，如果梁文傑說法獲官方確認，等於「進一步強化賴總統的兩國互不隸屬的立場，同時也等於瓦解或者是取消了『兩岸人民關係條例』過去作為兩岸創造性模糊政治基礎的作用」；未來總統再談「兩岸人民關係條例」時，外界恐不能再理解成「還有憲法增修條文制定時的含義」。

文化大學陸研所所長趙建民指出，梁文傑的說法「根本就是違憲」，因為「憲法」的規定是中華民國下的兩區，其中不承認中華人民共和國，沒有中華人民共和國影子。「怎麼可以混為一談？」