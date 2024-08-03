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美駐北京大使：中國威脅比蘇聯更大
美國駐北京大使伯恩斯表示，若是說美國與中國大陸的競爭只是另一場冷戰，就太簡單了，他強調當前中國威脅比蘇聯要更大。就台灣議題，他再度重申美國一中政策沒有改變。
伯恩斯日前接受美媒ＶＯＸ專訪，內容於七月卅一日刊出，就美中關係，他指出，自己曾經歷過冷戰，蘇聯非常強大，但更多是一個單向度的國家，即「軍事、核武國家」。
對如今中國大陸和西方之間的競爭，伯恩斯認為「說這只是另一場冷戰就太簡單了」，他強調中國具備比蘇聯更強大的經濟力量。
伯恩斯指出，包含「一帶一路」倡議、使中國影響力遍及世界，中國也是世界上最大製造和出口國，「我認為中國的威脅比蘇聯更大」。
他認為，美國將「不得不在這個十年和下個十年與中國保持競爭」。他篤定表示，雙方肯定會在軍事上競爭，「看看誰將成為印太地區更強大的力量」。
對於台灣議題，伯恩斯重申美國的政策沒有改變，美國自一九七○年代以來一直奉行一個中國政策，「我們希望和平解決這個非常困難的問題，我們特別認為中國應該致力於和平解決」，他也強調將繼續支持美國國會議員「訪問台灣的權利」。
至於南海爭議，伯恩斯認為，美菲共同防禦條約第四條涵蓋仁愛暗沙，「我們已經向中國領導階層明確表示，非常非常確定這項條約義務」。美方還希望中國放棄「其過分的法律主張」，不僅僅是南沙群島、西沙群島的大部分地區，以及東海的釣魚台列嶼。
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