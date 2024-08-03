追隨拜登 美媒：賀錦麗敢言挺台

華爾街日報一日報導稱，可望代表民主黨競選美國總統的副總統賀錦麗，外交政策經驗較淺。她對中國大陸政策的看法僅能從過去發言紀錄窺見。比起要台灣付保護費的前總統川普，賀錦麗在對台方面將追尋總統拜登步伐，敢言支持台灣。

加州司法體系出身的賀錦麗，自二○二一年一月擔任副總統起接觸外交。華府與北京國際政治學者分析，賀錦麗「總統」將大幅借用拜登政府的中國政策思維，包括定調中國為美國國際地位的極權挑戰者。她過去的聲明與國會投票紀錄也顯示，比起川普聚焦經貿，她較重視中國人權與網路攻擊等議題。

華府智庫戰略與國際研究中心研究員麥艾維表示，賀錦麗將延續拜登加強和盟邦日本、南韓及區域國家聯手抗中的戰略。她過去的公職角色形塑其對外交事務的看法，包含重視人權與氣候變遷，並維持拜登任內與盟友的合作關係。

賀錦麗一位幕僚指稱，她副總統任內已四度出訪亞洲，與美國在印太五個條約盟國的領袖會面，率團出席高峰會，曾與中國國家主席習近平在曼谷會晤。她重申美國對盟邦的承諾，在日本與菲律賓發表聲明，凸顯北京的軍經侵略行為。

對台部分，賀錦麗前年一月曾與時任副總統的賴總統在宏都拉斯總統就職典禮場邊短暫交談。她當時與賴清德談到美台在中美洲的共同利益，也談及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略。她去年底也曾在日本重申美國將持續支持台灣防衛能力，這符合美國一貫政策。

賀錦麗對中國的經濟政策則較不明確。她曾在副總統候選人辯論時直言，川普對中國的經貿戰失敗。但她和川普同樣反對跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）。