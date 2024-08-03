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美智庫民調／逾半台灣人認為「誰當美總統 都會協防台灣」
美國海軍戰爭學院教授艾立信及美國萊斯大學研究員柯林斯一日在萊斯大學貝克研究所網站發文指稱，中國大陸併吞台灣恐引發一個多世紀以來最嚴重的全球經濟衝擊，對美國利益造成毀滅性影響，相當於二戰造成的損失，甚至更嚴重。
前述文章指稱，由於台灣在全球半導體產業居主導地位，若台灣陷落，美國將無法完全從如此失敗中全身而退，恐擾亂全球科技工業供應鏈。
屆時美國領導的科技聯盟若採取制裁或祭出禁運反制，半導體供貨的中斷恐比新冠肺炎疫情最嚴重時期還更嚴峻。台灣先進半導體供應中斷，將阻礙醫學和材料科學等關鍵領域發展。
中國控制台灣將危及機敏技術與資訊，削弱美國對中國軍事行動的監控能力，並使中國對南韓、日本和菲律賓等美國盟邦占據主導地位。這可能嚴重影響這三國自主行動能力，從而質疑美國對其盟友的承諾。若美國的亞洲盟友，對美國提供的安全保障喪失信心，將產生跨區域的核擴散壓力。
另外，七月卅日刊登在華府智庫布魯金斯研究所網站的最新民調顯示，過半數的五成四七台灣民眾認為，不論誰當選美國總統，美國都會在台海衝突時協防台灣。但也有三成七三回答，不管誰當選都不會協防台灣。
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