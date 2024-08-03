財劃法修法 桃園：財政能力 應改為正向指標

針對財劃法修法，財政部前天召集各地方政府，討論未來中央統籌分配稅款分配指標，各縣市事前已提出多達八十樣指標，會中逐一討論，較有共識的分配指標為營利事業營業額，及土地稅、罰款、房屋稅等各地方政府財源，另有縣市提出空汙、水汙染、工業產值、道路面積等指標。據轉述，財政部並未在會中拍板，只強調將再研議。

針對現行指標，桃園市財政局提議，現行財政能力為負向指標，財政能力愈好，分配的財源愈少，應改為正向指標，於會議中獲認同。

台北市財政局建議，地方政府財政努力與招商成果，應納入統籌分配稅款指標，針對財政努力部分，應以營利事業營業額、自籌財源、稅收貢獻度及民間參與公共建設為參考指標；北市主張把餅做大。

新北市財政局表示，人口數與地方財政需求有正相關性，建議作為主要分配指標，讓各縣市民眾不因居住地不同，而有資源分配差異；財政部應速整合各縣市所提指標，提出修法版本，再由各縣市評估可行性，較能凝聚共識。

台中市財政局提出納入道路面積指標，中市道路面積在六都排第一，若納入指標對中市有利；財政部表示，現行指標已有土地面積，但會建議納入參考。台南市政府建議，依現有營利事業營業額計算，太偏頗台北市，應將農林漁牧就業人口數、工業就業人口數納入設算。