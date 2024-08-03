翁曉玲：法務部成國會改革釋憲戰第五艦隊

民進黨針對國會改革法案，兵分四路聲請大法官憲釋憲，言詞辯論庭將於六日舉行。國民黨立委翁曉玲昨揭露，法務部也加入國會改革釋憲戰，日前收到法務部言詞辯論書，但法務部是行政院下級機關，可能提與行政院相左的法律意見嗎？這是嚴重武器不對等，她籲司法部門不能假借審判獨立的保護傘，獨斷獨行。

翁曉玲表示，國會改革法案的憲法法庭言詞辯論庭即將舉行，過程中大法官所提的問題，看起來已不像公正客觀獨立的裁判、司法仲裁者，更像是裁判跳下去當球員。

翁曉玲說，日前收到法務部作為相對關係機關，提出言詞辯論書，行政院已聲請釋憲，法務部是行政院的下級機關，現在憲法法庭又增加了民進黨的訴訟成員，成為此次釋憲的「第五艦隊」，挑戰立法院通過的國會改革法案，這是嚴重的武器不對等，卯盡全力破壞守護民主憲政的必要法案。

翁曉玲表示，希望大法官審理，維持公正獨立、超越政治，勿讓外界認為大法官不值得信賴，會破壞司法獨立性跟公正客觀性。司法部門也不能夠假借審判獨立的保護傘，獨斷獨行，若已被民眾認為有裁判兼球員之嫌，判決怎可能讓大家信服。

國民黨立院黨團首席副書記長林思銘表示，這次憲法法庭希望所有大法官秉持學術、專業良知，不要成為政黨工具。