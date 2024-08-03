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曾爆性騷又回聘資政 羅智強：顏志發的性平調查結果呢

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰／台北報導
總統府資政顏志發曾捲入性騷疑雲，再獲聘資政惹議。本報資料照片
總統府資政顏志發曾捲入性騷疑雲，再獲聘資政惹議。本報資料照片

總統府前天公布新聘資政與國策顧問名單，曾涉性平爭議的前資政顏志發再獲聘資政。國民黨立委王鴻薇表示，先前民進黨Me Too事件沸沸揚揚，許多人退選去職，賴清德總統還說性騷零容忍，結果顏志發再獲聘資政，這不是性騷零容忍，幾乎是變相鼓勵；藍委羅智強也說，賴總統有必要說明顏志發的性平調查結果。

王鴻薇表示，被質疑性騷的顏志發，又被請去當總統府資政，「好了傷疤忘了痛」就是在說賴總統；只要關係好，有爭議的人物也能封官晉爵，這名單實在難看。

國民黨立委洪孟楷表示，性平案件絕無黨派之分，應一視同仁。當初說會有性平調查，結果到底是怎麼樣，國人也都要求真相，請總統府好好說明清楚，國策顧問或資政在每個民主國家，都是位高職務，要求總統府應對民間有疑義的人事說明。

藍營質疑這次資政與國策顧問名單驚見不少爭議人物，除了顏志發，違反健康食品管理法起訴的康銀壽被聘為國策顧問，就連賴清德總統舅舅、基隆慶安宮主委童永也被聘為資政。

王鴻薇指出，康銀壽是「府城之聲」廣播電台長，二○一六年在電台誇大食品療效，被地檢署起訴緩起訴一年，就是俗稱的「電台賣藥仔」；二○二○年，康與人發生車禍，被害者重創癱瘓臥床，被台南高分院依過失重傷罪判四月徒刑、緩刑二年，基本上就是罪犯；王鴻薇揶揄「如今可以當國策顧問，真的是相當勵志」。

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