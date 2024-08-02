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台灣文獻館疑展出偽品 國史館：未來借場地須審查

中央社／ 台北2日電
台灣文獻館租借場地給民間團體開展，被爆疑似展出偽品。圖/翻攝自Google Map
台灣文獻館租借場地給民間團體開展，被爆疑似展出偽品。圖/翻攝自Google Map

國史館轄下的台灣文獻館日前租借場地給民間團體開展，但展出內容遭質疑真偽，已暫停開放。國史館今天透過新聞稿表示，已要求台灣文獻館檢討並重新審查機制，未來欲借用場地展出必須通過專家學者審查。

台灣文獻館位於南投縣，日前租借場地給ATCT（美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會）舉辦「倜儻筆墨」特展，卻引發內容真偽等爭議。國史館今天透過新聞稿指出，此展非屬台灣文獻館自辦或邀約策展，而是依照租借場地規定受理並同意出借場地。

國史館說，特展開展期間獲藝文人士陳情展品涉有真偽疑義，因此已於7月30日暫停開放特展，並行文策展單位說明展件來源及鑑定基準，同時要求刪除未經該館同意的專輯序文，且不得利用文獻館名銜行使商業交易等活動，更不得將此次展覽列入展覽經歷。

國史館表示，已責請台灣文獻館檢討並審慎嚴謹相關作法，台灣文獻館也重新建立特展室申請的審查機制，未來外界欲申請租借場地，須先通過館方邀請的相關領域專家學者審查會議，避免類似案件再發生。

至於台灣文獻館前館長為這項特展寫序文、且內容提及「慶祝總統就職」等，國史館說，相關作法與特展目的無關，非妥適行為，因此已明令嚴禁任何館內人員，為非館內專業的展覽寫序，或有其他推薦言行。

南投縣 國史館 機制

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